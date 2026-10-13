معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییرات ساختاری در مدیریت طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرد: بر اساس تصمیم دولت، سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی این طرح تعیین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب اندایش با اشاره به واگذاری تولیت اجرای طرح کالابرگ به سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: دولت سازمان برنامه و بودجه را به عنوان متولی اصلی طرح کالابرگ تعیین کرده است و اکنون وظیفه تمامی نهادها و دستگاه‌هاست که برای موفقیت این سازمان در اجرای بهینه طرح همکاری کنند.

وی با تبیین نقش و وظایف ساختاری سایر دستگاه‌ها در زنجیره خدمات رفاهی و حمایتی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط یکی از دستگاه‌های مرتبط و متولی در اجرای طرح کالابرگ است و تفکیک وظایف مشخصی میان نهادها وجود دارد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه در ادامه به تفکیک زیرساخت‌های فنی و پایگاه‌های اطلاعاتی اشاره کرد و گفت: سامانه دولت من و زیرساخت‌های آن به طور مستقیم زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت می‌شود.

اندایش با تاکید بر پیشینه و ذخیره سیاستی این وزارتخانه در نظام پرداخت یارانه‌ای خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کامل دارد تا تجربیات ۱۰ ساله خود در حوزه‌های هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های حمایتی و اجرای طرح کالابرگ را در اختیار سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های متولی قرار دهد تا مسیر تصمیم‌گیری و اجرا با بالاترین بهره‌وری پیش برود.

منبع: وزارت تعاون

برچسب ها: طرح کالابرگ ، سازمان برنامه و بودجه
خبرهای مرتبط
گلایه شهروندان از اختلال در سامانه خود اظهاری کالابرگ
ابهام خوداظهاری در طرح جدید کالابرگ/ آیا ثبت نکردن اطلاعات باعث حذف می‌شود؟
مسیر پژوهش با فراگیری هوش مصنوعی/ ضرورت تعیین سازوکار اعتبارسنجی و هزینه‌کرد طرح‌های پژوهشی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واریز مستمری مهرماه مددجویان کمیته امداد به حساب ۲.۵ میلیون خانوار
پایان بلاتکلیفی مالکان برخی آپارتمان‌های فاقد پایان کار/ ۷۷ درصد اراضی کشاورزی سند دارند
شهیده افتخاری؛ بانویی که امنیت را در آرامش مردم می‌دید
تیراندازی در پارک اوستا حین عملیات دستگیری دو متهم به شرارت
شرکت‌های اینترنتی حق دریافت هزینه‌های شهری از مسافر را ندارند
کشت شاهدانه صنعتی و شقایق ایرانی با شرایط کنترل‌شده مجاز شد
دستگیری سارق با پوشش خیر نیکوکار و مأمور خدمات دولتی
دادستانی تهران کیفرخواست پرونده خسارات جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را صادر کرد
برخورد قانونی با ناهنجاری‌های مرتبط با حجاب و عفاف با جدیت پیگیری می‌شود
صدور کیفرخواست دو نفر از اعضای باند سرقت مسلحانه از منازل تهران به اتهام محاربه
آخرین اخبار
تجلیل از امدادگران جنگ تحمیلی سوم؛ روایت کولیوند از فداکاری تا امانتداری
صدور کیفرخواست دو نفر از اعضای باند سرقت مسلحانه از منازل تهران به اتهام محاربه
آقامیری خواستار قرار گرفتن طرح احیای باغات تهران در دستور کار صحن شورا شد
اهمال سازمان منابع طبیعی موجب گسترش آفت درختان چیتگر و سرخه‌حصار شد
ثبت رکوردهای منطقه‌ای و جهانی در امدادرسانی
برخورد قانونی با ناهنجاری‌های مرتبط با حجاب و عفاف با جدیت پیگیری می‌شود
روز جهانی کاهش خطر بلایا/ خانواده در کانون تاب‌آوری
۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین جدید به پایتخت رسید
کشت شاهدانه صنعتی و شقایق ایرانی با شرایط کنترل‌شده مجاز شد
دستگیری سارق با پوشش خیر نیکوکار و مأمور خدمات دولتی
شرکت‌های اینترنتی حق دریافت هزینه‌های شهری از مسافر را ندارند
شهیده افتخاری؛ بانویی که امنیت را در آرامش مردم می‌دید
تیراندازی در پارک اوستا حین عملیات دستگیری دو متهم به شرارت
پایان بلاتکلیفی مالکان برخی آپارتمان‌های فاقد پایان کار/ ۷۷ درصد اراضی کشاورزی سند دارند
زاکانی: برای عبور از شرایط جنگی بن‌بستی نداریم
تأکید بر تعامل بیشتر شورای عالی استان‌ها و وزارت ورزش برای توسعه ورزش در سراسر کشور
دادستانی تهران کیفرخواست پرونده خسارات جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را صادر کرد
واریز مستمری مهرماه مددجویان کمیته امداد به حساب ۲.۵ میلیون خانوار
تولید در آتش؛ روایت ایستادگی کارگران در روزهای جنگ