باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدرضا ظفرقندی در نشست وبیناری بررسی نهضت تکمیل خانه های بهداشت، با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای نهضت تکمیل خانه های بهداشت، این طرح را اقدامی ارزشمند و ماندگار برای توسعه زیرساخت های حوزه بهداشت و ارتقای خدمات سلامت در مناطق محروم و روستایی دانست و خواستار تقویت مشارکت استانداری ها برای تکمیل سریع تر پروژه های باقی مانده شد.

به گفته وی، تکمیل شبکه بهداشتی کشور در بخش خانه های بهداشت، کار بسیار بزرگی است

وی با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در شرایط جنگی و دشواری های اقتصادی کشور، از مدیران و مجموعه های مشارکت کننده در این برنامه قدردانی کرد و افزود: اجرای این طرح، به ویژه برای مردم مناطق محروم و ساکنان روستاها، از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است و آثار ماندگاری در توسعه زیرساخت های بهداشتی کشور خواهد داشت.

وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت پیگیری تعهدات استان ها در اجرای این طرح، تصریح کرد: لازم است میزان تعهد و مشارکت استانداری ها احصا و مشخص شود تا میزان پیشرفت پروژه ها در هر استان به تفکیک اعلام و تعهدات باقی مانده نیز به استانداری ها اطلاع رسانی شود.

ظفرقندی ادامه داد: پس از مشخص شدن وضعیت تعهدات و میزان پیشرفت پروژه ها، موضوع از طریق رئیس جمهور و وزیر کشور، پیگیری خواهد شد تا زمینه تحقق مشارکت استانداری ها فراهم و روند تکمیل خانه های بهداشت با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد خانه های بهداشتی که در قالب این طرح ساخته شده و آماده افتتاح هستند، در چارچوب یک برنامه جامع و به صورت همزمان افتتاح شوند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه این اقدام می تواند انگیزه و مشوقی برای تسریع در تکمیل سایر پروژه ها باشد، بر ضرورت جدیت مدیران در پیشبرد این برنامه تاکید کرد و گفت: هر اقدامی که برای پیشبرد این طرح لازم است، اعلام شود تا پیگیری های لازم با همکاری وزیر کشور انجام گیرد.

در این نشست، وضعیت اجرای نهضت تکمیل و اتمام خانه های بهداشت به صورت دقیق و به تفکیک هر استان و دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ها و اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه کردند.