کاظمی: ملت ایران با ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل عظمت خود را به جهان نشان داد

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در آیین دیدار و تجلیل از سفیران دوستی و مدرسه‌ساز کشور ترکیه در وزارت آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد همه شهدا، امام شهدا (ره) و فرشته‌های معصوم میناب و مردمی که مظلومانه در جنگ اخیر به شهادت رسیدند، ضمن خیرمقدم به حاضران، اظهار کرد: با تمام وجود و به نمایندگی از جامعه بزرگ تعلیم و تربیت به شما خوش‌آمد می‌گویم، این اقدام بسیار بی‌نظیری که از سوی مردم ترکیه به‌صورت خودجوش و در قالب یک حرکت نمادین شکل گرفته، بسیار ارزشمند است و قطعا در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی با تأکید بر جایگاه ملت ایران در ایستادگی برابر قدرت‌های بزرگ جهان، از اعضای کاروان مردم ترکیه خواست ضمن بهره‌گیری از ورزش به‌عنوان ابزاری برای صلح و دوستی، جلوه‌های مقاومت و مهمان‌نوازی مردم ایران را از نزدیک مشاهده و روایتگر آن برای ملت‌های جهان باشند.

کاظمی با اشاره به اینکه این سومین حضور مردم ترکیه در ایران است، افزود: کاروان نخست در قالب یک هیئت رسانه‌ای حضور پیدا کرد و پیامد آن حضور، شلیک پیام‌های رسانه‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ای به سمت دشمن بود.

وی ضمن قدردانی از دولت و مردم دوست‌داشتنی و مسئولیت‌پذیر ترکیه که در عرصه‌های مختلف از جمله حمایت از مردم مظلوم فلسطین صحنه‌های ارزشمندی آفریده‌اند، از دست‌اندرکاران این رویداد از جمله سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، جامعه خیرین مدرسه‌ساز و همکاران وزارت امور خارجه در تمامی بخش‌ها سپاسگزاری کرد.

ورزش؛ پیام‌آور صلح، همدلی و امنیت فضاهای آموزشی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اعضای کاروان مسافت ۱۵۰۰ کیلومتری را رکاب زده‌اند، گفت: عرصه ورزش یکی از عرصه‌های بسیار مهمی است که صرفا ورزش نیست؛ ورزش همیشه پیام‌آور صلح، دوستی، همدلی و همدردی است، مسابقات بین‌المللی و المپیک نیز در همین راستا شکل گرفتند تا مردمان ۵ قاره دنیا کنار هم قرار بگیرند و دوستی و مهربانی را تمرین کنند، بسیار خوشحالیم که شما این کار را انجام می‌دهید و این کاروان در این مسیر طولانی که طی کرده و خواهد کرد، پیام صلح و دوستی را به جهان مخابره می‌کند تا یادآور شود مدرسه و فضای علم‌آموزی جای امنی است که هیچ‌کس نباید به آن تجاوز کند.

محکومیت قاطع جنایات آمریکای خونخوار و رژیم صهیونیستی

کاظمی یکی از مهم‌ترین پیام‌های این حرکت را محکومیت جنایات بی‌نظیر در تاریخ بشریت خواند و تصریح کرد: فاجعه میناب یکی از دردناک‌ترین فجایع جامعه بشری است که در طول تاریخ توسط وحشی‌ترین دولت‌های دنیا یعنی آمریکای جنایتکار و خونخوار و رژیم غاصب صهیونیستی رقم خورد، اینجا سند مظلومیت و حقانیت مردم ایران است، آمریکای جنایتکار فکر می‌کرد با این جنایت، مردم ایران وحشت خواهند کرد و در مقابل آمریکا تسلیم می شوند، اما کور خوانده‌اند، ما تا آخرین قطره خون در مقابل آمریکای جنایتکار خواهیم ایستاد و انتقام خون این شهدای مظلوم را از آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی خواهیم گرفت.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: خود شهدای مظلوم و خون پاک آن‌ها انتقام را خواهد گرفت، انتقامی که ما می‌گیریم این است که همان‌طور که شما از این جنایت متنفرید و اعلام انزجار می‌کنید، تمام مردم دنیا از آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی متنفرند و متنفر خواهند بود و این بزرگ‌ترین انتقام است.

ساخت مجتمع آموزشی در میناب؛ نماد ایستادگی در برابر ابرقدرت‌ها

کاظمی با اشاره به صحبت های انجام شده درباره ساخت مدارس با همت مردم و خیرین و حضور کاروان بزرگ ترکیه خاطرنشان کرد: کلنگ یک مجتمع آموزشی را از طرف مردم ترکیه در میناب به زمین زدیم و اکنون در حال ساخت است، این خود پیام‌آور ایستادگی مردم در مقابل آمریکاست. همه شما می‌دانید که هیچ کشوری در دنیا این قدرت را نداشت که در مقابل دو ابرقدرت دنیا ایستادگی کند و آن‌ها را مستأصل کند، اما مردم ایران این عظمت را خلق کرد.

مردم ترکیه؛ نمایندگان یک ملت بزرگ و حامی مظلومان

وی خطاب به اعضای کاروان اظهار کرد: امیدوارم در این سفر خوب، از ورزش به‌ عنوان ابزار صلح و دوستی بهره ببرید و شاهد صحنه‌های محبت و مهمان‌نوازی مردم ایران باشید. مردم ما، مردم ترکیه را خیلی دوست دارند؛ ما مردم ترکیه را به خاطر ایستادگی‌شان، مهمان‌نوازی‌شان و همدردی‌شان با مردم فلسطین و مردم مظلوم دنیا و ایران دوست داریم. شما نیز قطعا همین‌طور هستید، چرا که وقتی بیش از چند هزار نامه و نقاشی برای مردم ایران می‌آورید، یعنی نماینده یک ملت بزرگ هستید.

وزیر آموزش و پرورش افزود: بروید و این صحنه‌های خوب، حماسی و ایستادگی مردم را در جای‌جای کشور و همچنین صحنه‌های جنایات فجیع آمریکا را در شهرهای ما به‌ویژه در میناب و لامرد ببینید و از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای خود برای مخابره این جنایت و ایستادگی به ملت‌های دنیا استفاده کنید.

منبع: آموزش و پرورش