رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان از کشف و معدوم‌سازی حدود ۵۰۰ کیلوگرم ذغال حاصل از درختان جنگلی و انهدام ۶ کوره ذغال‌گیری غیرمجاز در روستاهای بالک و درزیان این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - مسلم مرادی  اظهار کرد: در راستای حفاظت از عرصه‌های جنگلی و مقابله با تخریب منابع طبیعی، نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان با انجام پایش‌های مستمر و در پی دریافت گزارش‌های مردمی، موفق به شناسایی ۶ کوره زغال‌گیری غیرمجاز در مناطق جنگلی روستاهای بالک و درزیان شدند.

وی افزود: پس از شناسایی این کوره‌ها، با دستور قضایی نسبت به تخریب و انهدام آن‌ها اقدام شد و ادوات و ابزارهای مرتبط با فعالیت غیرمجاز نیز جمع‌آوری و به مقر اداره منابع طبیعی منتقل شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان ادامه داد: در جریان این عملیات، حدود ۵۰۰ کیلوگرم زغال تولیدشده از درختان جنگلی کشف و معدوم شد تا از عرضه غیرقانونی آن جلوگیری شود.

مرادی با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل‌های زاگرس به‌عنوان یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند کشور، بیان کرد: قطع درختان، تهیه زغال و قاچاق چوب از جمله تهدیدهایی است که عرصه‌های جنگلی را با آسیب مواجه می‌کند و مقابله با این تخلفات از اولویت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی است.

وی یادآور شد: روستاهای بالک و درزیان به‌ترتیب در هشت و ۹ کیلومتری جنوب‌شرقی و جنوب شهرستان مریوان واقع شده‌اند و به دلیل برخورداری از پوشش جنگلی غنی، از مناطق مهم در برنامه‌های حفاظتی منابع طبیعی به شمار می‌روند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان با تأکید بر تداوم برخورد با متخلفان، گفت: حفاظت از اکوسیستم زاگرس و صیانت از سرمایه‌های طبیعی، خط قرمز این مجموعه است و مقابله با کوره‌های غیرمجاز زغال‌گیری و قاچاق چوب با جدیت ادامه خواهد داشت.

مرادی از مردم و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک از جمله قطع درختان، تخریب عرصه‌های جنگلی و ایجاد کوره‌های غیرمجاز زغال‌گیری، موضوع را از طریق شماره‌های امداد جنگل و مرتع به مسئولان مربوطه اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

برچسب ها: کردستان ، زغال قاچاق ، جنگل‌های زاگرس
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