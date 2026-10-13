امیر قطر اعلام کرد درآمد‌های کل این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۴۲ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر اعلام کرد درآمد‌های کل این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ در پی آسیب‌دیدن تأسیسات انرژی و اختلال در صادرات گاز طبیعی ۴۲ درصد کاهش یافته است.

امیر قطر روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس شورای این کشور گفت بسته‌ شدن تنگه هرمز و خسارت مستقیم به برخی تأسیسات انرژی در شهر صنعتی رأس لفان، بخش قابل‌توجهی از صادرات این کشور را مختل کرده است.

وی افزود هزینه‌های عمومی دولت قطر در همین دوره ۱۴ درصد کاهش یافته، اما این کاهش بدون لطمه‌زدن به خدمات اساسی و اولویت‌های توسعه‌ای انجام شده است.

قطر یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان است و حدود یک‌پنجم عرضه جهانی این محصول را تأمین می‌کند؛ ازاین‌رو، هرگونه اختلال در تولید و صادرات گاز این کشور می‌تواند بر بازار‌های جهانی انرژی و مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: امیر قطر ، تنگه هرمز
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