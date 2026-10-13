باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیت برداشت ریالی از سه صرافی رمزارزی که به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط و مقررات بانک مرکزی اعمال شده بود، پس از تمکین این پلتفرم‌ها و انجام اصلاحات موردنظر، از سوی بانک مرکزی برداشته شد.

این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بازار ارز و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی اعمال شده بود. با انجام اصلاحات موردنظر و رعایت مقررات از سوی صرافی‌های مشمول، محدودیت‌های اعمال‌شده بر برداشت ریالی آنها رفع شد.

پیش از این اعلام شده بود که از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، دسترسی سه پلتفرم صرافی رمزارزی به خدمات بانکی و برداشت غیرحضوری به مدت سه روز محدود می‌شود و کاربران این پلتفرم‌ها امکان واریز و برداشت وجه را نخواهند داشت.

با تمکین این پلتفرم‌ها از ضوابط بانک مرکزی و انجام اصلاحات لازم، محدودیت‌های یادشده برداشته شد.

منبع: بانک مرکزی