باشگاه خبرنگاران جوان - مجید رستگاری گفت: بر اساس آخرین پایش‌های انجام‌گرفته، تراز فعلی دریاچه ارومیه به بیش از یک‌هزار و ۲۷۰ متر رسیده است؛ این در حالی است که تراز دریاچه در مدت مشابه سال گذشته زیر یک‌هزار و ۲۶۹ متر ثبت شده بود که نشان‌دهنده افزایشی بیش از یک متر است.

او این روند صعودی و احیای امیدوارکننده را حاصل ترکیبی از عوامل مؤثر از جمله بارش‌های مناسب اخیر، رهاسازی هدفمند آب از سد‌های حوضه آبریز، کاهش برداشت‌های غیرمجاز و تداوم اجرای برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه دانست که نویدبخش روز‌های بهتری برای این زیست‌بوم ارزشمند است.