باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مهدی خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به نقش راهبردی ترویج در انتقال یافته‌های علمی به بهره‌برداران، گفت: با توجه به ضرورت حفظ سلامت خاک، منابع آبی و کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید، آموزش و ترویج مصرف اصولی نهاده‌ها از جمله کود‌ها و سموم، یکی از اولویت‌های اساسی جهاد کشاورزی به شمار می‌رود.

او افزود: در همین راستا و با هدف پیوند مستقیم میان جریان علمی کشور و بدنه تولید، دوره آموزشی مدیریت مصرف بهینه نهاده‌های کشاورزی با همکاری و همراهی شرکت دانش‌بنیان مامطیر برگزار شد تا دستاورد‌های فناورانه و فرمولاسیون‌های نوین زیستی و تغذیه‌ای در اختیار کشاورزان و بهره‌برداران قرار گیرد.

سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران با بیان اینکه مصرف نامتعادل و بی‌رویه نهاده‌ها علاوه بر آسیب به محیط زیست، کیفیت محصول نهایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار کارشناسان پهنه و مروجان کشاورزی این امکان را فراهم می‌کند که توصیه‌های فنی بر پایه آزمون خاک، نیاز فیزیولوژیک گیاه و راهکار‌های بیولوژیک ارائه شود.

خلیلی افزود: در این کلاس‌های آموزشی، کشاورزان علاوه بر آشنایی با شیوه‌های نوین مصرف بهینه کود و آفت‌کش‌ها، راهکار‌های کاهش پسماند شیمیایی، بهبود حاصلخیزی خاک و استفاده از ترکیبات آلی و زیستی را به‌صورت کاربردی فرا گرفتند.

او در پایان با تأکید بر استمرار دوره‌های مهارتی و ترویجی با محوریت نوآوری در بخش کشاورزی، گفت: سازمان جهاد کشاورزی مازندران آمادگی دارد تا بستر ارتباطی میان ظرفیت‌های نخبگانی و دانش‌بنیان با جامعه کشاورزی و روستایی استان را گسترش داده و زمینه را برای تولید محصول سالم و افزایش بهره‌وری اقتصادی مزارع و باغات مهیا سازد.