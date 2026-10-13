سفارت آمریکا در ریاض از شهروندان آمریکایی خواست در سفر به عربستان سعودی تجدیدنظر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشدار سطح سه، از شهروندان آمریکایی خواست به دلیل افزایش خطر حملات پهپادی و موشکی، در سفر به عربستان سعودی تجدیدنظر کنند.

در این هشدار که روز سه‌شنبه صادر شد، خطر هدف قرار گرفتن منافع آمریکا از سوی ایران و انصارالله یمن، درگیری‌های مسلحانه، تروریسم، ممنوعیت خروج از کشور و قوانین محلی مربوط به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی از جمله دلایل این توصیه ادعا شده است.

سفارت آمریکا همچنین با اشاره به افزایش تهدید‌های امنیتی در برخی مناطق، از شهروندان خود خواست از سفر به مناطق مرزی عربستان و یمن خودداری کنند.

این هشدار در شرایطی صادر شده است که ائتلاف سعودی از غیرنظامیان خواست منطقه تأسیسات نفتی در صنعا را ترک کنند و انصارالله یمن نیز در واکنش، به کارکنان و شهروندان درباره حضور در تأسیسات شرکت آرامکوی عربستان هشدار داد.

منبع: الجزیره