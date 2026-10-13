باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سیدصادق شیرنگی، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان، با اشاره به برگزاری این مانور اظهار کرد: این برنامه با حضور مسئولان و کارشناسان فناوری اطلاعات ستاد انتخابات و مشارکت عوامل اجرایی در سطح فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان اجرا شد.

وی افزود: در این مانور، تجهیزات احراز هویت، صندوق‌های اخذ رأی، وضعیت شبکه و سامانه‌های انتخاباتی به‌صورت عملی مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت.

شیرنگی آموزش و سنجش آمادگی مربیان و سرگروه‌های اجرایی را از دیگر محور‌های این مانور برشمرد و تصریح کرد: مراحل مختلف فرآیند اخذ رأی با هدف افزایش آمادگی عوامل اجرایی و تقویت هماهنگی میان سطوح مختلف برگزارکننده انتخابات تمرین شد.