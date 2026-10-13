باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی هادی روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از قضات و کارکنان اداری نمونه کشوری دادگستری استان کردستان، با تأکید بر ضرورت توجه قضات به الگوی حکمرانی قضایی درقرآن‌کریم، اظهار کرد: رعایت سه اصل «حکم به حق، عدل و قسط» باید در روند رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام قضایی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در فرایند رسیدگی‌های قضایی افزود: بیش از ۵۰ درصد اقدامات در حوزه قضایی به صدور حکم و خاتمه پرونده‌ها منجر نمی‌شود؛ ازاین‌رو، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع این مشکل ضروری است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ترمیم دادخواست‌ها، این موضوع را گامی مؤثر برای کاهش مشکلات موجود در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها دانست.

حجت الاسلام والمسلمین هادی تاکیدکرد: صدور احکام توسط قضات باید در نهایت منجر به حل کامل اختلافات طرفین دعوی باشد و از تشکیل مجدد پرونده های قضایی در دادگستری جلوگیری نماید.

کمبود نیروی انسانی از چالش‌های دادگستری کردستان است

رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز در این مراسم با اشاره به ساختار قضایی استان گفت: کردستان دارای ۱۶ حوزه قضایی است که ۱۰ حوزه در شهرستان‌ها و ۶ حوزه در بخش‌های استان فعالیت می‌کنند.

محمد جباری با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مجموعه دادگستری استان اظهار کرد: میزان نیروی انسانی فعال در کادر قضایی دادگستری کردستان ۵۰ درصد و در کادر اداری ۵۶ درصد ظرفیت مورد نیاز است.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری ۲۱۷ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده و ۲۱۳ هزار پرونده نیز مختومه شده است. همچنین در همین مدت، ۲۵ هزار پرونده به شورا‌های حل اختلاف وارد شد که ۲۶ هزار و ۶۷۱ پرونده به مختومه شدن انجامید.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به اینکه میزان صلح و سازش در پرونده‌های قضایی استان ۳۰ درصد است، بیان کرد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، این میزان را افزایش دهیم.

جباری با اشاره به مصوبه سفر استانی ریاست محترم قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ به کردستان برای جذب ۱۰۰ قاضی گفت: این مصوبه تاکنون محقق نشده است و اجرای آن می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات قضایی استان را برطرف کند.

وی همچنین بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی تأکید کرد و خواستار پیگیری اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ماده ۲۷ قانون اراضی مرتبط با جهاد کشاورزی و ماده ۲۱ قانون معادن شد.

در پایان این مراسم که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان کردستان برگزار شد، از سه قاضی و دو کارمند اداری نمونه کشوری دادگستری استان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

منبع:دادگستری استان