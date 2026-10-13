باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "رسول کرمی‌چگنی" اظهار کرد: در پی رصد مستمر و هوشمندانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس، انتشار تصاویر هنجارشکنانه‌ای از فردی مسلح که با هدف قدرت‌نمایی منتشر شده بود، در دستور کار ویژه مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی پلدختر با انجام اقدامات اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه این متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی طی یک عملیات ضربتی، وی را دستگیر کردند؛ همچنین در بازرسی دقیق از محل اختفای متهم، یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه دو کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

سرهنگ کرمی‌چگنی با اشاره به اینکه متهم بهمراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد تصریح کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: مجموعه انتظامی با هرگونه اقدامات هنجارشکنانه در فضای واقعی و مجازی با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان