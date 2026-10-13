فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با انتشار تصاویر و تهدید با سلاح در فضای مجازی، اقدام به قدرت‌نمایی کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ "رسول کرمی‌چگنی" اظهار کرد: در پی رصد مستمر و هوشمندانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس، انتشار تصاویر هنجارشکنانه‌ای از فردی مسلح که با هدف قدرت‌نمایی منتشر شده بود، در دستور کار ویژه مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی پلدختر با انجام اقدامات اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه این متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی طی یک عملیات ضربتی، وی را دستگیر کردند؛ همچنین در بازرسی دقیق از محل اختفای متهم، یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه دو کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

سرهنگ کرمی‌چگنی با اشاره به اینکه متهم بهمراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد تصریح کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: مجموعه انتظامی با هرگونه اقدامات هنجارشکنانه در فضای واقعی و مجازی با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: دستگیری ، لرستان
خبرهای مرتبط
دستگیری عاملان نزاع و درگیری در کوهدشت
دستگیری عامل هتاکی و تشویش اذهان عمومی در ازنا
دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در دلفان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پارک ملی ۲۰ هزار هکتاری در اشترانکوه ایجاد می شود
۸ هزار و ۹۳۹ نابینا و کم‌بینا در لرستان؛ از کمبود تجهیزات توانبخشی تا موانع شهری و اشتغال
سرعت‌گیر‌ها در خرم‌آباد؛ راهکاری برای نجات جان شهروندان یا عاملی برای نارضایتی رانندگان؟
قاچاقچی دام زنده در بروجرد ۱۹ میلیارد تومان جریمه شد
شناسایی بیش از ۱۸۰۰ کودک مشکوک به اختلالات بینایی در لرستان
آخرین اخبار
شناسایی بیش از ۱۸۰۰ کودک مشکوک به اختلالات بینایی در لرستان
قاچاقچی دام زنده در بروجرد ۱۹ میلیارد تومان جریمه شد
۸ هزار و ۹۳۹ نابینا و کم‌بینا در لرستان؛ از کمبود تجهیزات توانبخشی تا موانع شهری و اشتغال
سرعت‌گیر‌ها در خرم‌آباد؛ راهکاری برای نجات جان شهروندان یا عاملی برای نارضایتی رانندگان؟
پارک ملی ۲۰ هزار هکتاری در اشترانکوه ایجاد می شود
۴۰ همت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای گردشگری و صنایع دستی لحاظ شد
مجموع آثار تاریخی آسیب دیده کشور در تهاجم نظامی دشمن به ۱۴۹ اثر رسید