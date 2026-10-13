باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور سه‌شنبه (۲۱ مهرماه) در سفر استانی به آذربایجان شرقی و در جلسه بررسی پیشرفت نظام ارجاع خدمات پزشکی در استان که در محل استانداری تبریز برگزار شد، گفت: برقراری ارتباط مستمر میان پزشک و بیمار از جمله ارسال پیامک معرفی پزشک و پیگیری وضعیت سلامت موجب ایجاد اطمینان خاطر در جامعه می‌شود. در این سیستم، پزشک در زمان نیاز، بیمار را معاینه یا به متخصص ارجاع می‌دهد و با توجه به هزینه‌های بسیار جزئی خدمات، قطعاً با استقبال عمومی مواجه خواهد شد.

وی افزود: این روش سبب انگیزه پزشکان برای افزایش خدمات بهتر خواهد شد و همچنین تسریع در معرفی پزشک به بیمار و انجام مراقبت‌های بهداشتی، ضامن موفقیت این طرح است.

وی افزود: اگر سلامت اجتماعی، روانی و جسمی به طور کامل جمع‌بندی و اجرا شود، روزبه‌روز از میزان بیماری‌ها، عوارض ناشی از آنها و طول درمان کاسته شده و هزینه‌های درمان هم برای مردم و هم برای دولت در بلندمدت کاهش می‌یابد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با ذکر مثالی در خصوص هزینه‌های پنهان و غیرمستقیم درمان افزود: وقتی یک بیمار مجبور نباشد برای ویزیت از شهر‌هایی مانند مرند راهی تبریز شود و درگیر نوبت‌دهی، از دست رفتن زمان کار و هزینه‌های همراه بیمار شود، هزینه‌های سربار خانوار به‌شدت کاهش می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش بیمه‌ها را در این فرآیند کلیدی خواند و تصریح کرد: اگر بیمه‌ها به‌دنبال کنترل هزینه‌ها هستند، باید به‌طور جدی وارد میدان پزشک خانواده شوند. چرا که کنترل بیماری‌های مزمن مانند نگه داشتن قند خون بیمار دیابتی در حد استاندارد ۱۲۰ یا کنترل فشار خون و اصلاح تغذیه و ورزش، از بروز عوارض سنگینی همچون روتینوپاتی، نفروپاتی و مشکلات قلبی جلوگیری می‌کند و این امر هزینه‌های بیمه‌ها را به حداقل می‌رساند.

قائم‌پناه یادآور شد: کیفیت زندگی در امر بهداشت نقش‌آفرین است و فعال بودن پزشک خانواده مانند خانه‌های بهداشت، تضمین‌کننده این هدف خواهد بود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی نظام پزشک خانواده تصریح کرد: خدمات بهداشتی نباید منفعل باشد، بلکه باید به‌صورت فعال عمل کنند. از میان ۳ تا ۴ هزار نفر جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده، حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر به مراقبت‌های ویژه و پیگیری مستمر مانند یادآوری تکرار آزمایش‌ها و گفت‌وگوی مداوم میان پزشک و بیمار نیاز دارند. اگر این ارتباط فعال برقرار شود، خود مردم پیگیر انتصاب به پزشک خواهند شد.

قائم‌پناه اضافه کرد: با همراهی استانداران، فرمانداران و ائمه جمعه، می‌توان این روند را تسریع کرد، هرچند سرعت عمل وزارتخانه و بیمه‌ها در زمینه پزشک خانواده هنوز رضایت‌بخش نیست.

وی با اشاره به اراده جدی رئیس‌جمهور در حوزه پزشک خانواده گفت: در دنیا کمتر دیده‌ایم که یک جراح قلب و دانا رئیس جمهور شود و تا این حد شخصاً و روزانه پیگیر راه‌اندازی پزشک خانواده باشد؛ همان‌طور که در گذشته برای اجرای طرح‌های بیمه‌ای در برخی کشور‌ها تبلیغات گسترده می‌شد، امروز نیز حضور دکتر پزشکیان و دغدغه‌مندی ایشان از زمان وزارت تاکنون، فرصتی تاریخی و استثنایی است که اگر این دوره از دست برود، بعید است دوباره تکرار شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور انتصاب را نقطه آغازین پزشک خانواده برشمرد و با تشبیه آن به مراقبت و آبیاری یک گیاه برای رشد، تأکید کرد: تشویق پزشکان، بررسی بازخورد‌ها و اعطای پاداش می‌تواند به این روند سرعت بخشد. امید است در این دوره حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم در سطوح اول و دوم از مزایای پزشک خانواده بهره‌مند شوند.

قائم پناه با اشاره به رویکرد جامعه‌محور این طرح تصریح کرد: با اصلاح پرداخت‌ها و کاهش جمعیت تحت پوشش به کمتر از سه هزار نفر می‌توان به سمت اهداف مدنظر رئیس‌جمهور حرکت کرد؛ اهدافی که در آنها مسائل اجتماعی، روانی و اقتصادی از جمله فقر، بیکاری و تغذیه با شبکه سلامت گره می‌خورد.

وی اضافه کرد: پزشک خانواده می‌تواند مانند نظام شبکه بهداشت ایران و عملکرد بهورزان در روستا‌ها که در دهه‌های گذشته بیماری‌هایی، چون سرخک و کزاز مادران باردار را ریشه‌کن کردند و در دنیا بی‌نظیر است، عمل کند و می‌توانیم به بهترین شکل از این ظرفیت عظیم برای ارتقای سلامت جامعه بهره ببریم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به پایش آنلاین روند پیشرفت طرح پزشک خانواده گفت: در اتاق کار خود مانیتور و تخته هوشمندی دارم که از طریق آن، شبکه‌ها، نقشه مراجعان، جمعیت تحت پوشش و چند پروژه اصلی پزشک خانواده را به‌صورت برخط رصد می‌کنم. اخیراً در بازدید آنلاین از چند شهر، اطلاعات بازخوردی خیلی مناسب نبود. از این‌رو، گزارش هفتگی عملکرد و وضعیت انتصاب‌ها را پیگیری می‌کنیم و این شاخص را به‌طور جدی در داشبورد مدیریتی قرار خواهیم داد تا مشخص شود چه درصد از بیماران به پزشکان منتسب شده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: با مشخص شدن آمار دقیق جمعیت تحت پوشش، می‌توانیم با بیمه‌ها وارد تعامل شویم و بر اساس میزان بیماران تحت پوشش، پرداخت سرانه بیمه‌ها را یک یا دو ماه پیش از موعد انجام دهیم تا روند کار با قدرت بیشتری ادامه یابد.

منبع:ایرنا