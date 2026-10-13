معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۴۵۰ واحد از مجموع یک‌هزار و ۱۳ واحدی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم متحمل خسارات حمله نظامی دشمن شدند به چرخه تولید بازگشتند و حدود ۳۳۰ واحد نیز در حال بازسازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - طهمورث لاهوتی اشکوری روز سه شنبه در جریان بازدید از شهرک‌های صنعتی خرم‌آباد، با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط اظهار کرد: حمایت از این بخش اقتصاد کشور، در کنار تکمیل زیرساخت‌های صنعتی، آماده‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از واحد‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از محور‌های اصلی فعالیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی در جریان جنگ افزود: با توجه به شرایطی که طی یک سال گذشته در کشور به وجود آمده، حمایت از واحد‌های صنعتی با رویکرد تداوم فعالیت واحد‌های در حال تولید دنبال می‌شود.

معاون وزیر صمت ادامه داد: حدود ۲۵ هزار واحد بر اساس زنجیره ارزش و موضوعات مرتبط با آن شناسایی شده است که حدود هشت‌هزار واحد در حوزه تولید کالا‌های اساسی فعالیت دارند.

به گفته لاهوتی اشکوری همچنین طرح‌های مبتنی بر زنجیره ارزش و تولید کالا‌های اساسی در دستور کار قرار گرفته و حدود ۶ هزار طرح نیز در این بخش شناسایی شده است تا حمایت‌های لازم از آنها دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده تصریح کرد: در جریان جنگ، تعدادی از واحد‌های صنعتی فعال به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم دچار آسیب شدند که بازسازی این واحد‌ها و بازگرداندن آنها به چرخه تولید یکی از موضوعات مهمی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز این مسئله را به‌صورت جدی دنبال می‌کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: سایر واحد‌ها نیز با توجه به شرایط و میزان آسیب‌های واردشده، ممکن است محل فعالیت خود را تغییر دهند و یا با شکل دیگری از فعالیت به عرصه تولید بازگردند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: صنعت ، لرستان ، جنگ
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