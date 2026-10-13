رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که این کشور به‌ زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا  از احتمال درخواست کمک از رئیس‌جمهور ترکیه برای حمایت از عربستان خبر داد و گفت واشنگتن به‌زودی درباره ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ترامپ روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، انصارالله یمن را به «بدرفتاری» متهم کرد و گفت ممکن است از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بخواهد برای حمایت از منافع عربستان وارد عمل شود.

رئیس‌جمهور آمریکا درباره اردوغان گفت: «فکر می‌کنم هرچه از او بخواهم، انجام خواهد داد.»

ترامپ همچنین با اشاره به بن‌بست در روند تعامل با تهران مدعی شد که آمریکا به‌زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت. او در ادامه از گفت‌و‌گو با ولیعهد عربستان سعودی خبر داد، اما جزئیاتی درباره محتوای این گفت‌و‌گو ارائه نکرد.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت آمریکا همچنان به اشتراک‌گذاری اطلاعات با اوکراین ادامه می‌دهد و برای پایان‌دادن به جنگ، هم با کی‌یف و هم با مسکو همکاری می‌کند. او گفت واشنگتن در تلاش است به جنگ پایان دهد و مدعی شد ولودیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور اوکراین و روسیه هر دو خواهان پایان جنگ هستند؛ اما اختلاف و خصومت میان آنها رسیدن به توافق را دشوار کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از توافق مربوط به صادرات گازوئیل روسیه دفاع کرد؛ توافقی که با انتقاد شماری از قانون‌گذاران آمریکایی از هر دو حزب روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند این توافق ممکن است با محدودیت‌های آمریکا علیه واردات انرژی روسیه در پی جنگ اوکراین مغایرت داشته باشد. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا درآمد حاصل از این توافق می‌تواند برای خرید تسلیحات بیشتر از سوی روسیه استفاده شود، گفت محموله‌های گازوئیل برای عرضه در بازار جهانی آزاد می‌شوند، نه برای مصرف آمریکا.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران
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