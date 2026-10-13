باشگاه خبرنگاران جوان -آیین گشایش خانه گردشگری نجوم در منزلگاه تاریخی فیلسوف بزرگ، ملاصدرا در کهک قم با حضور حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، برگزار شد.

این بنا با کاربری گردشگری نجوم در راستای صیانت و احیای بنای تاریخی خانه ملاصدرا به بهره‌برداری رسیده است؛ رویکردی که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی برای احیای بنا‌های تاریخی و تبدیل آنها به مقاصد گردشگری تخصصی دنبال می‌شود.

در حاشیه این آیین، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و هیئت همراه از غرفه‌های صنایع‌دستی هنرمندان استان قم، تجهیزات رصد نجومی (تلسکوپ)، موزه عصارخانه و بخش‌های مختلف مجموعه تاریخی خانه ملاصدرا بازدید کردند.