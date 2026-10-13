با هدف تسریع در فرآیند شماره‌گذاری و تحویل خودرو به مشتریان، تأمین گواهی‌های اسقاط مورد نیاز را در دستور کار قرار گرفته و طی دو هفته گذشته بیش از ۱۳ هزار دستگاه شماره‌گذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس ضوابط قانونی، فرآیند شماره‌گذاری خودروهای تولیدی مستلزم تأمین و ارائه گواهی اسقاط است. در همین راستا و پیرو ابلاغیه اخیر مبنی بر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که منجر به افزایش تعداد گواهی‌های مورد نیاز به‌ازای تولید هر دستگاه شده است، گروه خودروسازی  تأمین این گواهی‌ها از طریق مراکز اسقاط را در دستور کار ویژه خود قرار داده است.

از آنجا که تحقق این امر منوط به عرضه گواهی از سوی مراکز اسقاط و انجام فرآیند مربوطه در این مراکز است، با پیگیری‌های مستمر، تمامی ظرفیت‌های خود را برای تسریع در دریافت و تکمیل این فرآیند به‌کار گرفته است.

در همین راستا، به‌محض تأمین گواهی‌های لازم و تکمیل مستندات، پرونده‌های مربوطه برای شماره‌گذاری به پلیس راهور فراجا ارجاع می‌شود. با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده با پلیس راهور، تمامی پرونده‌های ارجاعی با اولویت در دستور کار قرار می‌گیرند و اطلاعات مشتریانی که از سوی گروه خودروسازی به پلیس راهور ارائه شده، بدون وقفه شماره‌گذاری می‌شود.

بر اساس آمارهای ثبت‌شده، طی دو هفته گذشته بالغ بر ۱۳ هزار دستگاه از محصولات گروه خودروسازی سایپا با همکاری و سرعت‌عمل پلیس راهور شماره‌گذاری شده‌اند که نشان‌دهنده هم‌افزایی مؤثر میان این دو مجموعه در تسریع فرآیند شماره‌گذاری خودروهاست.

همچنین به‌منظور تسریع در روند تحویل، خودروهای فاکتور شده با هماهنگی پلیس راهور و به‌صورت بدون پلاک به شبکه نمایندگی‌های سراسر کشور ارسال شده‌اند تا فرآیند شماره‌گذاری در مقصد نهایی تکمیل و خودروها در سریع‌ترین زمان ممکن به خریداران تحویل شوند.

برچسب ها: خودرو ، تولید خودرو
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