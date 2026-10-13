وزرای خارجه عراق و ایران امروز در تماس تلفنی با یکدیگر بر اهمیت بازگشت به میز مذاکره برای مهار تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در تماس تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود، در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.

وزاری خارجه ایران و عراق در مورد مقدمات نشست آتی وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که قرار است هفته آینده در بغداد برگزار شود، رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف همچنین بر اهمیت بازگشت به میز مذاکره برای مهار تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.

امروز همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک ترکیه‌ای گزارش داد وزرای امور خارجه ترکیه و ایران برای رایزنی در مورد تلاش‌های جاری برای حل و فصل مناقشات منطقه‌ای با یکدیگر تماس گرفتند.

منبع: واع

برچسب ها: فواد حسین ، عباس عراقچی ، تحولات منطقه
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