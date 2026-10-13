ثبت ملی گویش قمی،گامی در تقویت انسجام ملی و رونق گردشگری است

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -انوشیروان محسنی بندپی، شامگاه سه‌شنبه در آیین رونمایی از لوح ثبت ملی گویش قمی، با اشاره به جایگاه برتر زبان فارسی در جهان، صیانت از گویش‌های متنوع و اصیل ایرانی را گامی در جهت تحقق توسعه پایدار و تقویت همبستگی اجتماعی عنوان کرد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به غنای ایران در حوزه‌های زیارت، سلامت، تاریخ، فرهنگ و طبیعت‌گردی، از شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه قم و تبدیل آن به فرصت‌های بالفعل گردشگری خبر داد و این امر را حاصل نگاه راهبردی مدیریت ارشد استان دانست.

وی استاندار قم را جزو پنج استاندار برتر و پیشرو کشور در رویکرد عمیق و تخصصی به صنعت گردشگری معرفی کرد و همراهی بخش خصوصی و تلاش‌های جهادی اداره‌کل میراث فرهنگی استان را عامل شتاب‌گیری تحول گردشگری قم برشمرد.

محسنی بندپی گفت: گویش شیرین قمی ، بخشی از میراث زنده و شناسنامه تاریخی و فرهنگی مردم این دیار است و ارزش بنیادین آن را در استمرار کاربرد روزمره و انتقال سینه‌به‌سینه به نسل جدید دانست.

وی در پایان تأکید کرد: ثبت ملی گویش قمی نباید نقطه پایان کار تلقی شود، بلکه آغازی برای تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی در زمینه مستندسازی، آموزش، معرفی عمومی و تقویت پژوهش‌ها با مشارکت فعال مردم، گویشوران اصیل و نهادهای علمی و فرهنگی است.

گویش قمی نباید سرنوشت مواریث ثبت‌شده اما رهاشده را پیدا کند

سید جواد رضویان هم در این آیین با انتقاد از کم‌توجهی به نگهداری مواریث ملی پس از ثبت، اظهار داشت:گویش قمی نیز ثروتی بی‌بدیل است و نباید سرنوشت آن پس از ثبت به غفلت سپرده شود.

وی افزود: تجربه نشان داده برخی مواریث ملی و طبیعی پس از ثبت، در حفاظت و نگهداری رها می‌شوند و گویش قمی نباید به آن سرنوشت دچار شود.

وی که در مجموعه‌های تلویزیونی از گویش قمی استفاده کرده، اظهار داشت: برای درست ادا کردن این گویش به آثار زنده‌یاد استاد فرساد مراجعه کردم تا اصالت کلام حفظ شود و جذابیت و ظرفیت بالای این گویش دلیل اصلی این انتخاب بود.

این هنرمند با اشاره به مأنوس شدن کودک ایرانی مقیم آلمان با گویش قمی از طریق تلویزیون، بر اثرگذاری عمیق این فرهنگ کلامی تأکید کرد.

رضویان در پایان از خانواده‌های قمی خواست گویش محلی را در خانه و در گفتگو با فرزندان زنده نگه دارند تا این میراث سینه‌به‌سینه از زوال در امان بماند.

در این آیین از کتاب «همیاری سفر» و پلتفرم گردشگری «اینجی» نیز رونمایی شد.