فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور پیامی خطاب به دشمنان نوشت: ما منتظریم!

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u0645\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06cc \u062e\u0637\u0627\u0628 \u0628\u0647 \u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0645\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0638\u0631\u06cc\u0645!