فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور پیامی خطاب به دشمنان نوشت: ما منتظریم!

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی خطاب به دشمنان نوشت: ما منتظریم!

برچسب ها: جنایات آمریکا ، قدرت ایران ، سپاه پاسداران
خبرهای مرتبط
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
دشمن منتظر پاسخ‌های غافلگیر کننده باشد
رحیمی: پیگیری قضایی جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی نباید متوقف شود
کاظمی: ملت ایران با ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل عظمت خود را به جهان نشان داد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سخنگوی دولت: تاکنون کسی از دریافت مبلغ یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ حذف نشده است
نحوه تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها تغییر کرد
حفظ توان بازدارندگی در کنار گسترش دیپلماسی و استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ضروری است
اسلامی: مخالفت با فناوری هسته‌ای ایران، واقعیت توان کشور را تغییر نمی‌دهد
نیروی دریایی ارتش: یک فروند نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد
رئیس‌جمهور: استاندارد، معیار تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم است
افزایش سقف ضمانت تسهیلات زنان در دولت چهاردهم/ صنایع خلاق فرصتی برای توانمندسازی اقتصادی زنان
حفاظت از اعتبار شخصیت‌های ملی باید در دستور کار عملیات شناختی کشور باشد
وزیر کشور به خبرگزاری ترند: توافقات تهران و باکو را اجرایی می‌کنیم
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مصر
آخرین اخبار
فرماندۀ نیروی زمینی سپاه خطاب به دشمن: ما منتظریم!
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عراق
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ترکیه و ایران
نحوه تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها تغییر کرد
نیروی دریایی ارتش: یک فروند نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد
اسلامی: مخالفت با فناوری هسته‌ای ایران، واقعیت توان کشور را تغییر نمی‌دهد
حفاظت از اعتبار شخصیت‌های ملی باید در دستور کار عملیات شناختی کشور باشد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مصر
حفظ توان بازدارندگی در کنار گسترش دیپلماسی و استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ضروری است
وزیر کشور به خبرگزاری ترند: توافقات تهران و باکو را اجرایی می‌کنیم
افزایش سقف ضمانت تسهیلات زنان در دولت چهاردهم/ صنایع خلاق فرصتی برای توانمندسازی اقتصادی زنان
سخنگوی دولت: تاکنون کسی از دریافت مبلغ یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ حذف نشده است
رئیس‌جمهور: استاندارد، معیار تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم است
آینده پرابهام حضور آمریکا در غرب آسیا؛ پایان ماه‌عسل گران‌قیمت یانکی‌ها
آثار تبعیض آموزشی در مدارس دولتی و غیردولتی را در نتایج کنکور می‌بینیم
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۲۱ مهر
عراقچی: وزارت خارجه استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی را برای تأمین منافع ملی دنبال می‌کند
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اتهام‌زنی بی‌اساس انگلیس علیه ایران
غریب‌آبادی: ایران هم برای دیپلماسی و هم برای دفاع از کشور آماده است