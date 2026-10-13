باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید از دومین رویداد بین‌المللی «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی کشور، بستر مناسبی برای توسعه تجارت، ترانزیت، افزایش صادرات و رونق تولید فراهم کرده است و باید با رفع موانع موجود، این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کرد.

او با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی افزود: مدیران اجرایی استان فارس باید موانع فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و هیئت‌های اقتصادی خارجی را برطرف کنند. برگزاری نمایشگاه به‌تنهایی کافی نیست و میزان توافق‌های تجاری، قراردادهای منعقدشده و سرمایه‌گذاری‌های واقعی باید معیار ارزیابی نتایج این رویداد باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حضور هیئت‌های اقتصادی خارجی در شیراز اکسپو گفت: حضور ۳۰ هیئت اقتصادی از ۱۳ کشور، فرصتی برای توسعه همکاری‌های تجاری و معرفی توانمندی‌های ایران در عرصه بین‌المللی فراهم کرده است.

عزیزی با بیان اینکه توسعه روابط اقتصادی باید به نتایج عملی منجر شود، تأکید کرد: بخش خصوصی برای گسترش فعالیت‌های خود به حمایت دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد و وظیفه مدیران، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان، بازرگانان و سرمایه‌گذاران و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر آنان در اقتصاد است.

توسعه زیرساخت‌های مرزی و تسهیل تجارت

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به بازدیدهای اخیر خود از مرزهای شرقی کشور، بر ضرورت افزایش ظرفیت پایانه‌های مرزی و کاهش موانع حمل‌ونقل تجاری تأکید کرد.

او گفت: در مرز میلک در استان سیستان و بلوچستان، روزانه حدود ۹۰۰ کامیون تردد می‌کنند و در جریان بازدید اخیر، توافق‌هایی برای افزایش تعداد پل‌های تردد از یک به سه پل انجام شد تا عبور کامیون‌ها تسهیل و از حجم ترافیک کاسته شود.

عزیزی همچنین با اشاره به وضعیت مرز ماهی‌رود در خراسان جنوبی اظهار کرد: بیش از هزار کامیون برای انجام مبادلات تجاری با افغانستان در این مرز در صف انتظار قرار دارند؛ موضوعی که ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و تسریع در فرایندهای تجاری را نشان می‌دهد.

او، مرز میرجاوه، بندر چابهار، بندر شهید بهشتی، بندر شهید رجایی، بندر بوشهر، بندر امام خمینی(ره)، شلمچه و مرزهای مشترک با عراق را از ظرفیت‌های مهم کشور برای گسترش تجارت و ترانزیت برشمرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: ایران از موقعیت مناسبی در مسیرهای زمینی، ریلی، دریایی و هوایی برخوردار است و وزارت امور خارجه باید با استفاده از ظرفیت دیپلماسی، برای رفع موانع فعالیت پایانه‌های مرزی و گسترش مبادلات با کشورهای همسایه تلاش کند.

پیشنهاد ایجاد نمایشگاه دائمی ایران در بصره

عزیزی با تأکید بر ضرورت پیوند دادن فعالیت‌های دیپلماتیک با اهداف اقتصادی کشور از پیگیری ایجاد نمایشگاه دائمی ایران در بصره عراق خبر داد.

او با اشاره به نشست خود با سرکنسول ایران در بصره گفت: در این دیدار ظرفیت‌های اقتصادی منطقه بررسی شد و امکان راه‌اندازی نمایشگاهی دائمی برای عرضه محصولات ایرانی و توسعه همکاری‌های تجاری میان دو کشور مورد توجه قرار گرفت.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: راه‌اندازی چنین نمایشگاهی می‌تواند امکان عرضه مستقیم محصولات ایرانی را فراهم کند و فرصت مناسبی برای صنعتگران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بازرگانان، به‌ویژه فعالان اقتصادی استان فارس، به وجود آورد.

او با تأکید بر نقش نمایندگی‌های سیاسی ایران در توسعه تجارت خارجی افزود: سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها باید علاوه بر مأموریت‌های سیاسی، ظرفیت‌های خود را برای شناسایی فرصت‌های اقتصادی، تسهیل مبادلات و گسترش همکاری با بازارهای خارجی به کار بگیرند.

شیراز اکسپو و ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌المللی

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حضور هیئت‌های خارجی در شیراز اکسپو ۱۴۰۵ گفت: شرکت‌ها و فعالان اقتصادی از مناطق مختلف آسیا، غرب آسیا، حوزه خلیج فارس، شمال آفریقا و دیگر مناطق در این رویداد حضور یافته‌اند و توانمندی‌های خود را معرفی کرده‌اند.

عزیزی با اشاره به فشارهای خارجی علیه ایران اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه گسترش ارتباطات تجاری و ایجاد فرصت‌های تازه همکاری اقتصادی را فراهم کند. کشور باید ضمن توجه به تهدیدهای بیرونی، از ظرفیت‌های موجود برای افزایش صادرات و تقویت مناسبات اقتصادی استفاده کند.

او با تأکید بر اهمیت نقش تولیدکنندگان داخلی گفت: صنعتگران کشور در سال‌های دشوار تحریم نیز برای حفظ فعالیت کارخانه‌ها و خطوط تولید و تأمین نیازهای مردم تلاش کرده‌اند؛ ازاین‌رو، حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری باید در اولویت مدیران قرار گیرد.

تأکید بر جایگاه تاریخی شیراز در تجارت

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه تجاری شیراز اظهار کرد: این شهر در طول تاریخ یکی از کانون‌های مبادلات بازرگانی بوده و با مناطق مختلف جهان، از جمله شرق آفریقا و تانزانیا، ارتباط داشته است.

او با اشاره به تجربه سفر خود به چین در دوران مسئولیتش در هرمزگان افزود: در آن سفر مشاهده کرده است که در یک نمایشگاه دائمی بین‌المللی چین، نمادهای تاریخی و فرهنگی استان فارس، از جمله تخت جمشید، برای معرفی تمدن و ظرفیت‌های ایران به نمایش گذاشته شده بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی در مسیر توسعه استان گفت: شیراز با تکیه بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی خود می‌تواند جایگاه برجسته‌تری در تعاملات تجاری داشته باشد. مجلس و کمیسیون امنیت ملی نیز از تلاش بازرگانان و صنعتگران برای گسترش دیپلماسی اقتصادی، توسعه تجارت و بهبود معیشت مردم حمایت می‌کنند.