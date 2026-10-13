معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از برگزاری رزمایش بزرگ ۲۴ هزار نفری «جانفدایان» در ۲۸ مهرماه خبر داد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای فضاسازی و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رزمایش تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر ورمقانی روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج با تجلیل از ایستادگی و استقامت مردم کردستان از دوران دفاع مقدس تا به امروز، اظهار کرد: مردم کردستان علیرغم تمام مشکلات و فشار‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم، پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و مسئولان نیز وظیفه‌ای جز خدمت بی‌منت به این مردم مقاوم ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعویق انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به دلیل شرایط کشور، افزود: تاریخ قطعی برگزاری این انتخابات توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین و اعلام خواهد شد و این دوره از انتخابات به صورت کاملا الکترونیکی برگزار می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: در استان اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی در ۱۱ اردیبهشت‌ماه کاملا مطابق تقویم انتخاباتی پیش رفت و با تعیین زمان نهایی از سوی شعام، این دوره از انتخابات برگزار خواهد شد.

ورمقانی با تأکید بر لزوم همکاری تمام ادارات استانی و شهرستانی در راستای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و قانون‌مند، اضافه کرد: طبق ماده ۹۰ قانون انتخابات، تمامی ادارات و مدیران موظف به تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز برای برگزاری انتخابات هستند.

وی با ابراز خرسندی از برقراری امنیت پایدار در استان برای برگزاری انتخابات، گفت: باید هرچه در توان داریم برای جلب مشارکت و حضور پررنگ مردم به کار بگیریم، چرا که چشمان زیادی در داخل و خارج از مرز‌های کشور به این رویداد دوخته شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر ضرورت حفظ حریم شعبه‌های اخذ رأی از لحظه آغاز تا پایان زمان رأی‌گیری تأکید کرد و افزود: استفاده از امکانات دولتی له یا علیه هر یک از کاندیدا‌ها تخلف محسوب شده و با آن برخورد قانونی خواهد شد؛ ضمن اینکه به داوطلبان اطمینان می‌دهیم با برگزاری الکترونیکی انتخابات، هیچ روزنی برای تخلف و تقلب در آرا وجود نخواهد داشت.

ورمقانی با اشاره به فرا رسیدن ۲۰ مهرماه، روز ملی مدیریت بحران، اظهار کرد: کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی در تمام ۳۶۵ روز سال مستعد بحران است؛ لذا امسال با توجه به هشدار‌های جهانی در خصوص وقوع پدیده "ال‌نینو"، تمامی دستگاه‌ها باید آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند و با شناسایی دقیق نقاط ضعف، در صدد رفع آنها برآیند.

برچسب ها: کردستان ، استانداری کردستان ، آرمان های انقلاب اسلامی
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