باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی امامی در نشست بررسی موانع صادرات و چالش‌های لجستیکی در سومین روز نمایشگاه «شیراز اکسپو» از پیگیری مذاکرات با ترکیه، پاکستان و چین برای ایجاد مسیر‌های تازه تجاری خبر داد؛ هم‌زمان، فعالان اقتصادی در نشست شیراز اکسپو، مشکلات تعهدات ارزی، تأمین سوخت ناوگان و تشریفات گمرکی را از موانع اصلی صادرات عنوان کردند.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: دولت برای کاهش مشکلات صادرکنندگان و تسهیل فعالیت‌های تجاری در تلاش است و حمایت از بخش خصوصی و تقویت صادرات باید از اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور باشد.

او با اشاره به پیگیری‌های دولت چهاردهم برای گسترش مسیر‌های مبادلاتی افزود: ایجاد راه‌های جدید برای صادرات و واردات در دستور کار دولت قرار دارد و در همین راستا، رایزنی‌هایی با کشور‌های ترکیه، پاکستان و چین انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از مذاکرات میان رئیس‌جمهور ایران و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، درباره توسعه مسیر‌های دریایی تجارت خبر داد و گفت: این گفت‌و‌گو‌ها می‌تواند به تسهیل مبادلات اقتصادی میان دو کشور کمک کند.

امامی با اشاره به سهم مسیر‌های حمل‌ونقل در تجارت خارجی کشور پیش از جنگ ۱۲ روزه و ماه مبارک رمضان بیان کرد: در آن دوره، بیش از ۷۳ درصد صادرات ایران از طریق دریا انجام می‌شد و سایر محموله‌ها از مسیر‌های جاده‌ای و ریلی انتقال می‌یافتند. با این حال، تشدید تحریم‌ها و فشار‌های واردشده بر تجارت، فعالیت برخی مسیر‌های سنتی را با دشواری روبه‌رو کرده است.

او تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر شناسایی موانع زنجیره تأمین و رفع گلوگاه‌های لجستیکی تمرکز دارد تا امکان انتقال کالا به بازار‌های هدف با هزینه کمتر و سرعت بیشتر فراهم شود.

تعهدات ارزی و هزینه حمل‌ونقل؛ دغدغه اصلی صادرکنندگان

در بخش دیگری از این نشست، تجار، بازرگانان و نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، دریایی و جاده‌ای، مشکلات خود را در حوزه صادرات و جابه‌جایی کالا مطرح کردند و نسبت به تأثیر تداوم این شرایط بر توان رقابت محصولات ایرانی در بازار‌های بین‌المللی هشدار دادند.

فعالان اقتصادی، مقررات مربوط به تعهدات ارزی صادرات را یکی از موانع فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان دانستند و اعلام کردند که این ضوابط می‌تواند نقدینگی بنگاه‌ها را محدود و روند بازگشت سرمایه را طولانی کند.

مشکلات تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل و تأخیر در صدور بارنامه‌ها نیز از دیگر محور‌های مورد انتقاد بود. حاضران در نشست معتقد بودند که این مشکلات هزینه نهایی جابه‌جایی کالا را افزایش می‌دهد و خواستار بازنگری در سهمیه‌های سوخت و تسریع فرایند‌های اداری شدند.

مقررات گمرکی و موانع مرزی زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی

پیچیدگی مقررات گمرکی و مشکلات موجود در مبادی ورودی و خروجی کشور، بخش دیگری از چالش‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

تجار و شرکت‌های حمل‌ونقل با اشاره به موانع اداری در گمرکات و محدودیت‌های موجود در کشور‌های مقصد اظهار کردند: این مسائل می‌تواند موجب طولانی‌شدن فرایند مبادلات مرزی، اختلال در هماهنگی بخش‌های مختلف زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تجارت شود.

نشست بررسی چالش‌های لجستیکی و موانع صادراتی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و شرکت‌های حمل‌ونقل در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز برگزار شد. شناسایی مسیر‌های جایگزین تجاری، رفع موانع صادرات و واردات و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل از محور‌های اصلی این نشست بود.

منبع: نمایشگاه بین‌المللی فارس