باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه روسیه اعلام کرد میشل ژربتسوف، سفیر بلژیک در مسکو روز سه‌شنبه در اعتراض به اظهارات ضدروسی مقام‌های این کشور احضار شده است.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسکو ادعا‌های مکرر سران نظامی و سیاسی بلژیک درباره افزایش تهدید‌های ترکیبی، خرابکارانه و نظامی مستقیم روسیه علیه بلژیک و اروپا را بی‌اساس می‌داند و این ادعا‌ها را رد می‌کند.

بر اساس این بیانیه، به سفیر بلژیک گفته شده است که اظهارات تهاجمی برخی مقام‌های این کشور و معرفی عمدی روسیه به‌عنوان دشمن، به تشدید تنش‌ها دامن می‌زند و خطر خارج‌ شدن تقابل از کنترل را افزایش می‌دهد.

وزارت خارجه روسیه همچنین از طرف بلژیکی خواست پیامد‌های چنین اظهاراتی را در نظر بگیرد و از شدت لفاظی‌های ضدروسی بکاهد؛ لفاظی‌هایی که به گفته مسکو، موجب افزایش تنش‌ها در قاره اروپا شده است.

منبع: تاس