فرماندار شیراز با اشاره به پیشینه ادبی و هنری شیراز، بر ضرورت معرفی شایسته این میراث به مخاطبان خارجی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علاءالدین کراماتی، فرماندار شهرستان شیراز، با تأکید بر نقش رویداد‌های نمایشگاهی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این شهر گفت: بهره‌گیری از فرصت‌هایی مانند «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» و «آرت اکسپو فارس» می‌تواند به شناساندن میراث تاریخی شیراز و تقویت جایگاه آن در حوزه گردشگری فرهنگی کمک کند.

کراماتی در جریان بازدید از این دو نمایشگاه اظهار کرد: شیراز با پیشینه غنی در شعر، ادب، هنر و اندیشه، جایگاهی ویژه در هویت تاریخی ایران دارد و معرفی این میراث به مخاطبان داخلی و خارجی نیازمند برنامه‌ریزی و توجه جدی است.

او افزود: نمایشگاه‌های تخصصی علاوه بر عرضه توانمندی‌های اقتصادی، بستری مناسب برای معرفی جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری و گسترش ارتباطات میان فعالان این حوزه‌ها فراهم می‌کنند.

فرماندار شیراز همچنین بر اهمیت معرفی آثار هنری و نماد‌های بومی تأکید کرد و گفت: این آثار بازتاب‌دهنده اصالت و پیشینه فرهنگی منطقه هستند و می‌توانند در معرفی هویت شیراز به دیگر نقاط کشور و جهان نقش مؤثری ایفا کنند.

کراماتی در پایان با اشاره به حضور فعالان اقتصادی در «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» خاطرنشان کرد: توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و هنری فارس می‌تواند زمینه توسعه گردشگری پایدار و تقویت جایگاه شیراز را به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم فرهنگی ایران فراهم کند.

گفتنی است در جریان بازدید سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به همراه دکتر حسینعلی امیری، استاندار فارس، از دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۶، تابلوی هنری «نماد سرو شیراز» در غرفه فرمانداری شهرستان شیراز توسط استاندار فارس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا شد.

این آیین در حاشیه بازدید از غرفه فرمانداری و با محوریت معرفی هویت فرهنگی و تاریخی شیراز برگزار شد؛ فرصتی برای بازنمایی ظرفیت‌های فرهنگی این شهرستان و تأکید بر نقش هنر در صیانت از میراث معنوی و انتقال ارزش‌های اصیل ایرانی به نسل‌های آینده.

سرو شیراز؛ نماد آزادگی، استواری و ماندگاری هویت ایرانی

سرو در فرهنگ و ادبیات ایران، نماد آزادگی، سرافرازی، پایداری و جاودانگی است؛ درختی که قامت استوار آن، در گذر قرن‌ها، به استعاره‌ای ماندگار از نجابت و سربلندی بدل شده است. در شیراز، شهر حافظ و سعدی، این نماد افزون بر معنای دیرپای خود در فرهنگ ایرانی، یادآور پیوند عمیق میان هویت بومی، میراث ادبی و هنر این سرزمین است.

تابلوی «نماد سرو شیراز» نیز با تکیه بر همین بار معنایی، جلوه‌ای هنری از ریشه‌های فرهنگی این شهر را به نمایش می‌گذارد؛ اثری که فراتر از یک هدیه، حامل پیامی از اصالت، تعلق خاطر به میراث تاریخی و ضرورت پاسداشت نشانه‌هایی است که هویت جمعی جامعه را شکل می‌دهند.

اهدای این اثر در غرفه فرمانداری شهرستان شیراز، در چارچوب رویکرد معرفی ظرفیت‌های بومی و فرهنگی شهرستان، بر اهمیت پیوند میان میراث فرهنگی، هنر و توسعه گردشگری تأکید دارد؛ پیوندی که می‌تواند زمینه‌ساز معرفی عمیق‌تر شیراز در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۶ نیز با گردهم‌آوردن فعالان اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های متنوع استان فارس، بستری برای بازشناسی توانمندی‌های منطقه فراهم کرده است؛ بستری که در کنار ظرفیت‌های اقتصادی، امکان توجه بیشتر به سرمایه‌های فرهنگی و هنری و نقش آنها در توسعه پایدار گردشگری را نیز فراهم می‌آورد.

در این میان، سرو شیراز، با ریشه‌هایی در عمق تاریخ و قامتی رو به آسمان، روایتی از هویت شهری است که گذشته پرافتخار خود را پاس می‌دارد و چشم‌انداز آینده‌اش را بر پایه فرهنگ، هنر و اصالت بنا می‌کند.

منبع: فرمانداری شیراز