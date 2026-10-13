مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محور‌های مواصلاتی منتهی به تهران و بارش باران در محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران و بارش باران در محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و فارس خبر داد.

وی افزود: ترافیک در برخی مقاطع آزادراه تهران–کرج، آزادراه تهران–ساوه و محور تهران–شهریار سنگین گزارش شده است.

او گفت:در آزادراه تهران–کرج محدوده حدفاصل شهرک جهان‌نما تا استاندارد و در آزادراه تهران–ساوه محدوده حدفاصل فیروزبهـرام تا رضی‌آباد ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در محور تهران–شهریار نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود:در محورهای شمالی کشور نیز ترافیک سنگین در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده سیاه‌بیشه و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال، محدوده انتهای آزادراه، مشاهده می‌شود.

او توضیح داد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–قزوین و آزادراه رشت–قزوین در مسیر رفت و برگشت و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب روان است.

وی افزود:بارش باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و فارس اعلام شده است.

 

 

برچسب ها: ترافیک سنگین ، وضعیت راه
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