مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از شناسایی ۴۸۴ فرصت اولویت‌دار سرمایه‌گذاری در هفت بخش اقتصادی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سعید تقی‌زاده در همایش تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های مزیت‌دار فارس از شناسایی ۴۸۴ فرصت اولویت‌دار سرمایه‌گذاری در هفت بخش اقتصادی خبر داد و گفت: معرفی این ظرفیت‌ها با هدف تسهیل ورود سرمایه‌گذاران، توسعه مشارکت بخش خصوصی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره‌های ارزش در استان انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس اظهار کرد: فرصت‌های شناسایی‌شده حوزه‌هایی همچون صنعت و معدن، کشاورزی، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، گردشگری و عمران و شهرسازی را در بر می‌گیرد.

او افزود: این فرصت‌ها در کنار مشوق‌های قانونی، معافیت‌های مالیاتی و سایر حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، زمینه مناسبی برای مذاکره با سرمایه‌گذاران، شکل‌گیری مشارکت‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های جدید فراهم می‌کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به تنوع اقلیمی و گستردگی جغرافیایی استان بیان کرد: فارس از توانمندی‌های قابل‌توجهی برای جذب سرمایه در حوزه‌های انرژی، آب و برق، فناوری، اقتصاد دانش‌بنیان، صنعت، معدن، کشاورزی، حمل‌ونقل و گردشگری برخوردار است.

تقی‌زاده با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری هدفمند از این ظرفیت‌ها گفت: توسعه اقتصادی پایدار نیازمند فاصله گرفتن از خام‌فروشی و حرکت به سوی اقتصاد دانش‌محور و تکمیل زنجیره‌های ارزش است؛ مسیری که می‌تواند ارزش افزوده محصولات را افزایش دهد، بازار‌های صادراتی را گسترش بخشد و منافع بیشتری برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

او هدف از برگزاری این همایش را فراهم کردن بستری برای معرفی دقیق ظرفیت‌های اقتصادی فارس، تبیین سیاست‌های سرمایه‌گذاری، تقویت حضور بخش خصوصی و انتقال تجربه‌های موفق سرمایه‌گذاران عنوان کرد و افزود: ارائه اطلاعات روشن و قابل اتکا درباره طرح‌های اقتصادی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد و زمینه حضور مؤثرتر آنان را در پروژه‌های استان فراهم سازد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: برگزاری نشست‌ها و پنل‌های تخصصی با محوریت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و روش‌های تأمین مالی نیز از برنامه‌های این رویداد است که با هدف افزایش آگاهی سرمایه‌گذاران و نزدیک کردن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.

تقی‌زاده ابراز امیدواری کرد تعامل میان دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، نهاد‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاران به شکل‌گیری همکاری‌های گسترده‌تر و اجرای طرح‌های اقتصادی جدید در استان منجر شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری نمایشگاه «شیراز اکسپو» و حضور هیئت‌های اقتصادی خارجی را نشانه‌ای از ظرفیت اقتصاد ایران برای تداوم تعاملات بین‌المللی دانست و اظهار کرد: چنین رویداد‌هایی می‌توانند به تقویت اعتماد فعالان اقتصادی، توسعه ارتباطات تجاری و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها گفت: اگرچه فشار‌های خارجی هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و مسیر توسعه را دشوارتر می‌کند، اما با اتکا به دانش، سرمایه و توان تولیدی کشور می‌توان زمینه پیشرفت و گسترش فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرد.

تقی‌زاده در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: توسعه اقتصادی نیازمند اقدام عملی، برنامه‌ریزی هدفمند و مشارکت صاحبان سرمایه برای تبدیل فرصت‌های موجود به طرح‌های اجرایی و مولد است.

برچسب ها: امور اقتصادی و دارایی ، استان فارس ، سرمایه‌گذاری
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