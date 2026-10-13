باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود گودرزی در همایش تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری زنجیره‌های مزیت‌دار فارس با تأکید بر ضرورت هدایت هدفمند سرمایه‌ها به بخش‌های مولد گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان باید بر اساس مطالعات کارشناسی، مزیت‌های اقتصادی و ظرفیت تکمیل زنجیره‌های ارزش تعریف شوند تا ضمن افزایش ارزش افزوده، از ایجاد موانع جدید در مسیر توسعه جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس اظهار کرد: سرمایه‌گذاری زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که انتخاب طرح‌ها و تدوین بسته‌های پیشنهادی با شناخت دقیق ظرفیت‌های اقتصادی و ارزیابی پیامد‌های بلندمدت همراه باشد.

او با اشاره به تأکید استاندار فارس بر گسترش سرمایه‌گذاری در استان افزود: بازنگری در سیاست‌ها و بررسی تجربه‌های گذشته برای شناسایی موانع احتمالی آینده، یکی از ضرورت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، ناترازی انرژی را از چالش‌های مهم بخش تولید و سرمایه‌گذاری دانست و گفت: تجربه مشکلات کنونی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی، باید با نگاه بلندمدت و ارزیابی دقیق آثار تصمیم‌ها انجام شود تا محدودیت‌های امروز به مانعی برای رشد آینده تبدیل نشوند.

تکمیل زنجیره‌های صنعتی و کشاورزی؛ مسیر افزایش ارزش افزوده

گودرزی با اشاره به ظرفیت‌های توسعه صنعتی استان بیان کرد: در شرایط کنونی باید حلقه‌های تکمیل‌نشده زنجیره‌های تولید شناسایی شوند و زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌هایی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، فراهم شود.

او با اشاره به تجربه بازدید از برخی واحد‌های خودروسازی، پایین بودن سهم ساخت داخل در تولید خودرو را یکی از موضوعات قابل بررسی دانست و افزود: توسعه توان تولید داخلی و افزایش سهم قطعات و محصولات ساخت داخل می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده بیشتر کمک کند.

گودرزی همچنین معدن را از حوزه‌های دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری معرفی کرد و گفت: گسترش فعالیت‌های اکتشافی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش، به برنامه‌ریزی هدفمند و فراهم شدن شرایط مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران نیاز دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، کشاورزی را یکی دیگر از زمینه‌های مستعد توسعه زنجیره‌های ارزش برشمرد و اظهار کرد: استان فارس در تولید گل محمدی جایگاه قابل توجهی دارد، اما ظرفیت این محصول به مرحله تولید محدود نمی‌شود و فرآوری و توسعه صنایع وابسته می‌تواند فرصت‌های اقتصادی بیشتری ایجاد کند.

گودرزی افزود: تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی، زمینه بهره‌برداری اقتصادی گسترده‌تری از تولیدات اولیه را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که باید در برنامه‌های سرمایه‌گذاری استان جدی گرفته شود.

تدوین بسته‌های هدفمند و تسهیل صدور مجوز‌ها

معاون استاندار فارس با اشاره به شناسایی زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار در سطح کشور گفت: چارچوب‌های کلی این زنجیره‌ها تدوین شده و اسناد مربوط به آنها در دسترس است؛ بر همین اساس، دستگاه‌های استانی باید سهم و ظرفیت فارس را در این زنجیره‌ها مشخص کنند.

او ادامه داد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس مسئولیت تهیه چارچوب استانی این زنجیره‌ها را بر عهده خواهد داشت و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی نیز در شناسایی و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری متناسب با آنها مشارکت می‌کند.

گودرزی افزود: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز پیگیری می‌کند تا فرصت‌های اولویت‌دار در قالب بسته‌های مشخص و مجوز‌های بی‌نام به سرمایه‌گذاران معرفی شوند.

او تأکید کرد: پس از اطمینان از انطباق طرح‌ها با سیاست‌های کلان و احراز ظرفیت آنها برای ایجاد ارزش افزوده، باید موانع ورود سرمایه‌گذاران کاهش یابد و فرایند آغاز فعالیت اقتصادی سرعت بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، کوتاه کردن زمان انجام امور اداری را یکی از محور‌های این برنامه دانست و گفت: پیگیری صدور مجوز‌های بی‌نام از طریق اداره‌کل سرمایه‌گذاری استانداری می‌تواند به کاهش زمان انتظار سرمایه‌گذاران و تسریع اجرای پروژه‌ها کمک کند.

ضرورت استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود، تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی را از الزامات توسعه سرمایه‌گذاری دانست و اظهار کرد: اتکای عمده به تسهیلات بانکی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های گسترده سرمایه‌گذاری کافی نیست و باید روش‌های دیگری نیز برای تأمین منابع مورد نیاز بخش تولید به کار گرفته شود.

او با اشاره به محدودیت‌های شبکه بانکی افزود: تسهیلات تکلیفی و منابع حمایتی با نرخ سود ترجیحی، در کنار سایر تعهدات بانکی، بر توازن منابع و مصارف بانک‌ها اثر می‌گذارند؛ ازاین‌رو، مدیریت منابع باید به‌گونه‌ای باشد که تأمین مالی فعالیت‌های مولد با اختلال مواجه نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها تأکید کرد و گفت: نحوه تخصیص منابع قابل استفاده شبکه بانکی باید مورد توجه قرار گیرد و پیگیری‌های لازم برای هدایت این منابع به سمت تولید انجام شود.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌زمان با پیگیری تخصیص مناسب منابع بانکی، توسعه روش‌های جایگزین تأمین مالی نیز ضروری است تا امکان جذب سرمایه بیشتر، اجرای طرح‌های اقتصادی و گسترش فعالیت‌های تولیدی در استان فراهم شود.