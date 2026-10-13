فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه ناو‌های آمریکایی جرات نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند، گفت: ناو‌های آمریکایی به دلیل آسیب‌پذیری از این تنگه فاصله گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دریادار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران سه شنبه شب در گفت و گویی اظهار کرد: امروز با عنایت خدا و رزمندگان نیروی دریایی سپاه مقابل دشمنان خبیث ایستاده‌ایم. ارتش امریکا تبدیل به قاچاقچی سوخت شده و ناوگان آنان بی خاصیت شده است، چون آسیب پذیر هستند و جرات ندارد به ایران نزدیک شوند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه ما نقاط ضعف تاکتیکی مان را تبدیل به نقاط قوت کرده‌ایم افزود: اگر آمریکایی‌ها می‌خواهند ببینند تنگه هرمز باز است یا بسته وارد میدان شوند تا ببینند چه کسی آن را کنترل می‌کند.

سردار عظمایی گفت: امروز آمریکا با ۷ ناوگان خود به قاچاقچی سوخت تبدیل شده است، ناو ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا بی‌خاصیت شده و ۷۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته، زیرا جرات ندارد به تنگه نزدیک شود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: منتظریم ناو‌های آمریکایی به ورودی تنگه هرمز نزدیک شوند تا غرق‌شان کنیم؛ لحظه به لحظه روزشماری می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد.

وی گفت: ما فقط یکی دو نمونه از تنبیه کشتی‌های متجاوز را نشان دادیم، آمریکایی‌ها و همکارانشان در منطقه یک سکوت رسانه‌ای ایجاد کرده‌اند که مردم دنیا نفهمند کشتی‌های متخلف تنبیه می‌شود؛ برای همین ما ۲ نمونه از تنبیه کشتی‌های متخلف را منتشر کردیم.

دریادار عظمایی ادامه داد: تنگه هرمز و خلیج فارس در اختیار نیروی دریایی سپاه است و دریای عمان را هم برادران ما در ارتش جمهوری اسلامی کنترل می‌کنند یعنی محاصره خارج از دریای عمان است و در دریای عربی است.

وی تاکید کرد: نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز را کنترل هوشند می‌کند یعنی به تعداد شناور‌های که باید به مقصد و مبدا ایران برابر سلسه مراتب مجوز صادر می‌کنیم از آبراه ایرانی تردد می‌کنند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: مردم عزیز ما که در میدان هستند بدانند رزمندگان نیروی دریایی سپاه نیز در میدان هستند و با متخلفان برخورد می‌کنند و تعارفی هم ندارند.

دریادار عظمایی گفت: ما می‌توانیم با همسایگانمان امنیت اقتصادی سیاسی و نظامی را برقرار کنیم نیازی به امریکایی‌ها نداریم آنها دنبال این هستند که ثروت مردم منطقه را ویران کنند.

وی گفت: امروز ارتش امریکا خار شده و به بدبختی و بیچارگی رسیده است. 

دریادار عظمایی افزود: ما امروز وضعمان از اوایل جنگ تحمیلی سوم بهتر است امروز رزمندگان ما آماده‌تر از دیروز هستند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، ناو آمریکایی
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