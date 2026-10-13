باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان شامگاه سه‌شنبه در سفری دو روزه و در میانه تشدید درگیری‌ها در غرب آسیا وارد پاکستان شد.

این سفر به دعوت اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان انجام شده و مقام‌های ارشد وزارت خارجه پاکستان در اسلام‌آباد از البوسعیدی استقبال کردند.

در جریان این سفر، هشتمین نشست کمیسیون مشترک وزیران پاکستان و عمان نیز با ریاست مشترک وزیران خارجه دو کشور در اسلام‌آباد برگزار می‌شود. این نشست با هدف بررسی ابعاد مختلف روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های گوناگون انجام خواهد شد.

وزیر خارجه عمان همچنین با همتای پاکستانی خود دیدار می‌کند و قرار است با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان نیز دیدار داشته باشد.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای مهار تنش‌ها در غرب آسیا افزایش یافته است. عمان و پاکستان در تلاش‌های میانجی‌گرانه برای دستیابی به راه‌حلی از مسیر مذاکره در جنگ آمریکا علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز مشارکت داشته‌اند.

عمان همچنین مذاکراتی با ایران با هدف ایجاد مسیر‌های موقت یا امن برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز انجام داده است؛ آبراهی که تردد در آن به‌ شدت محدود شده است.

منبع: آناتولی