باشگاه خبرنگاران جوان - در واکنش به ادعای بی‌اساس مقامات ارشد انگلیس در انتساب حادثه ادعایی پایگاه نظامی فیرفورد به ایران، هوگو شورتر، سفیر انگلیس در تهران، روز سه‌شنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۵، از سوی علیرضا یوسفی، دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه، احضار شد و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به رویکرد غیرمسئولانه و مخرب انگلیس علیه ایران به وی ابلاغ شد.

علیرضا یوسفی ضمن رد کامل ادعای بی‌اساس دولت انگلیس علیه ایران، تأکید کرد مقامات انگلیسی نمی‌توانند با فرافکنی و طرح اتهامات بی‌اساس علیه ایران، از پاسخ‌گویی و مسئولیت بین‌المللی خود به‌خاطر مشارکت در تجاوز نظامی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران و نیز میزبانی طولانی‌مدت گروه‌ها و عناصر تروریستی ضدایرانی طفره بروند.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه ضمن محکوم‌کردن اقدامات غیرمسئولانه انگلیس در راستای کارزار ایران‌ستیزی، که جملگی مغایر با تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت انگلیس است، تأکید کرد دولت انگلیس باید در اسرع وقت اسناد و مدارک اتهامات خود علیه ایران در ارتباط با حادثه ادعایی در پایگاه فیرفورد را ارائه کند؛ در غیر این صورت، جمهوری اسلامی ایران به‌صورت جدی در روابط دوجانبه تجدیدنظر خواهد کرد و مسئولیت پیامد‌های آن بر عهده دولت انگلیس خواهد بود.

سفیر انگلیس تأکید کرد مراتب را به مقامات کشورش منتقل خواهد کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت