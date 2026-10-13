معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت با تأکید بر اینکه کشور حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و چالش‌های ناترازی نیاز به پویایی دارد، گفت: توسعه صنعتی و برنامه‌ریزی برای آینده نسل‌ها متوقف‌شدنی نیست و وزارت صمت تمام‌قد از فعالان این عرصه حمایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سعید شجاعی در همایش تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه زنجیره‌های مزیت‌دار فارس، ضمن قدردانی از مدیریت ارشد استان و تلاش‌های معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در برگزاری این رویداد اثربخش اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی در شرایط خطیر کنونی، پیام‌آور امید، انگیزه و استواری برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.

شجاعی با اشاره به خاطره‌ای از مشورت‌های خود با وزرای اسبق صمت از جمله مهندس محمدرضا نعمت‌زاده در روز‌های سخت تصمیم‌گیری تصریح کرد: تجربه به ما می‌آموزد که در شرایط خاص و فشار‌های همه‌جانبه اقتصادی نیز مسئولیت خطیر توسعه کشور بر دوش ماست و بهانه‌تراشی راه‌گشا نخواهد بود؛ بلکه باید با تمرکز بر پروژه‌های کلان و پیشران، مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه داد.

او با تجلیل از ایستادگی تولیدکنندگان در برابر موانعی نظیر ناترازی انرژی، مشکلات تأمین ارز، ریال و چالش‌های لجستیکی افزود: رویکرد راهبردی وزارت صمت در سال جاری و سال آتی، استقرار نظام حکمرانی صنعتی مبتنی بر «زنجیره‌های ارزش» است و خوشبختانه استان فارس نیز با تعیین دقیق چهار زنجیره ارزش پیشتاز، گام‌های ارزنده‌ای در این مسیر برداشته است.

معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت هدایت هدفمند منابع محدود کشور نظیر زمین و تسهیلات به سمت اولویت‌های مشخص‌شده خاطرنشان کرد: وزارتخانه خود را مکلف می‌داند تا بسته‌های تشویقی و بستر‌های حمایتی متناسب با این زنجیره‌ها را فعال کند. همچنین در حوزه تأمین مالی، با اخذ مجوز دولت، امکان استفاده از اوراق گواهی سپرده خاص تا سقف ۵۰۰ همت فراهم شده و تسهیلات ارزی ویژه‌ای نیز برای طرح‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده است.

در بخش پایانی این همایش که با حضور معاون اقتصادی استاندار، مدیران‌کل صمت و امور اقتصادی و دارایی فارس برگزار شد، تفاهم‌نامه‌های همکاری متعددی میان دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های صنعتی و تولیدی امضا و از تمبر اختصاصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری زنجیره‌های مزیت‌دار استان رونمایی شد.

برچسب ها: معاون وزیر ، همایش فرصت سرمایه گذاری ، توسعه صنعتی ، وزرات صمت ، زنجیره‌های ارزش
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