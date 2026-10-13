باشگاه خبرنگاران جوان - در پی آتش‌سوزی در محل نگهداری فرآورده‌های نفتی قاچاق در محدوده پلیس‌راه بروات بم درساعت ۱۲:۵۷ ظهر امروز، ۲۵ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و حدود ۱۰۰ آتش‌نشان در این عملیات سنگین حضور داشتند که با اقدام به موقع، موفق شدند از گسترش آتش جلوگیری و مهار شد.

در عملیات مهار حریق، دو نفر از نیرو‌های آتش‌نشانی دچار مصدومیت شدند که خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته، حال عمومی آنها مساعد گزارش شده است.

دقیق بروز این حادثه در دست بررسی است و از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک انبار یا قاچاق فرآورده‌های سوختی، مراتب را بلافاصله به نهاد‌های مسئول گزارش کنند.