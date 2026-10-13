نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با ادعای افزایش تهدید‌های امنیتی در آستانه انتخابات، مدعی شد ارتش این رژیم برای هر سناریویی آماده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه با ادعای افزایش تهدید‌های امنیتی در آستانه انتخابات، اعلام کرد ارتش این رژیم در اردوگاه‌های شمال کرانه باختری باقی خواهد ماند و کنترل منطقه را در دست خواهد داشت.

نتانیاهو این اظهارات را در جریان بازدید از خط تماس در کرانه باختری مطرح کرد و مدعی شد: «دشمنان ما فکر می‌کنند در روز‌های منتهی به انتخابات می‌توانند ما را بیازمایند. به آنها هشدار می‌دهم که برای هر سناریویی آماده‌ایم.»

وی مدعی شد ارتش اسرائیل خود را برای احتمال مقابله با سناریویی آماده می‌کند که در آن نیرو‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین سلاح‌های خود را به سوی نظامیان اسرائیلی نشانه بگیرند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد: «هیچ ارتش عربی در غرب رود اردن حضور نخواهد داشت. ما از رود اردن تا دریا را تحت حفاظت داریم؛ این سرزمین ما و کنترل آن در دست ماست.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سیاست‌های شهرک‌سازی اسرائیل و خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری با واکنش‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است.

پیش‌تر ۱۱ کشور اروپایی و کانادا از برنامه خود برای اعمال محدودیت‌های تجاری علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری خبر داده بودند. این کشور‌ها در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که گسترش شهرک‌سازی و افزایش خشونت شهرک‌نشینان، امکان تحقق راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کند. آنها همچنین با هرگونه الحاق اراضی فلسطینی یا آوارگی اجباری ساکنان مخالفت کردند.

اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس نیز اعلام کرده بود که لندن واردات کالا‌های تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را ممنوع خواهد کرد. وی با اشاره به آوارگی هزاران فلسطینی از مناطق کشاورزی در پی خشونت شهرک‌نشینان و اقدامات رژیم اسرائیل، تأکید کرده بود که این تحولات دستیابی به راه‌حل دو دولتی را دشوارتر می‌کند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، کرانه باختری
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