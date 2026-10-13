باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در جهت برخورد با مخلان امنیت اقتصادی و اجتماعی، موفق به انجام عملیات‌ها و کشفیاتی همچون توقیف سوخت قاچاق، ماینر‌های غیرمجاز و دستگیری سارقان شدند.

کشف سوخت بدون مجوز در سروستان

فرمانده انتظامی سروستان از کشف بیش از ۳۱ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز از خودرو‌های کشنده کامیون خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی‌آزاد فرمانده انتظامی سروستان اظهار کرد: در جهت مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی، مأموران انتظامی سروستان با انجام اقدامات فنی، یک دستگاه کامیون حامل سوخت که در امر قاچاق فعالیت داشت، را شناسایی و متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از خودرو توقیفی، موفق به کشف ۳۱ هزار و ۱۳۴ لیتر گازوئیل بدون مجوز شدند که برابر نظر کارشناسان، ارزش آن ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی سروستان با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت، تصریح کرد: برخورد با قاچاقچیان و مخلان نظام اقتصادی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف ماینر‌های غیرمجاز در خرامه

فرمانده انتظامی شهرستان خرامه از کشف ۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد.

سرهنگ داریوش انصاری فرمانده انتظامی شهرستان خرامه، اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های ارز دیجیتال در منزلی در یکی از محلات این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به همراه کارشناسان اداره برق به محل اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان، ۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرامه با اشاره به اینکه ارزش ماینر‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، اضافه کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شد.

باند سارقان مامورنما دستگیر شدند

رئیس پلیس آگاهی فارس گفت: باند ۴ نفره سارقان مامورنما که اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بودند، دستگیر و روانه دادسرا شدند.

سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی فارس اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره اخاذی از شهروندان توسط ۴ مامورنما در یکی از محلات شهرستان شیراز، بررسی موضوع جهت شناسایی سارقان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند باند خانوادگی ۴ نفره سارقان حرفه‌ای را شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با بیان اینکه متهمان در بازجویی اولیه به ۲ میلیارد ریال اخاذی از ۵ نفر شهروند اعتراف کردند، گفت: اخاذان حرفه‌ای پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.

سارق، آشنای فرزند خانواده بود/مهروموم طلا فروشیِ مالخر

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از دستگیری سارقی خبر داد که با اطلاع از وجود ۶۳ گرم طلا در منزلِ شاکی، آن را سرقت کرده و طلا فروش نیز آن را خریده بود.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در پی اعلام سرقت مقدار ۶۳ گرم طلا از منزل یکی از شهروندان، افسران پلیس آگاهی رسیدگی به پرونده را آغاز کردند.

او با بیان اینکه بررسی صحنه وقوع جرم نشان از انجام سرقت توسط فردی آگاه از محل اختفای طلا داشت، ادامه داد: افسران پلیس در تحقیقات فنی، سارق ۱۸ ساله که آشنای دختر شاکی بود به همراه همدستش را شناسایی و آنان را دستگیر کردند.

سرهنگ محمدی به فروش طلای مسروقه به طلا فروش اشاره کرد و افزود: طلا فروش خریدار اموال مسروقه پس از جبران خسارت دستگیر و واحد صنفی او نیز مهروموم شد.

رئیس پلیس فسا با بیان اینکه متهمان و مالخر پس از تکمیل پرونده روانه دادسرا شدند، به شهروندان توصیه کرد: از بازگو کردن اقلام قیمتی و با ارزش موجود در منزل به دیگران، اکیدا خودداری کنند.

اعتراف کیف قاپ به ۱۵ فقره سرقت در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق کیف قاپ با اعتراف به ۱۵ فقره سرقت با تلاش ماموران خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر کیف قاپی از چند خانم در ایستگاه اتوبوس پایانه احمدی شیراز، بررسی موضوع جهت شناسایی سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران کلانتری ۱۳ عباسیه شیراز تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت این کیف‌قاپ حرفه‌ای و سابقه‌دار را در یکی از محلات شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه متهم برای انجام تحقیقات بیشتر به پایگاه تجسس این شهرستان انتقال شد، افزود: در بازجویی کارآگاهان زبده پلیس، متهم که قصد انکار داشت در مواجهه با مستندات پلیس چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و به ۱۵ فقره سرقت اقرار کرد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد، به شهروندان توصیه کرد هنگام حضور در اماکن عمومی مراقب اطراف خود مخصوصاً افراد مشکوک باشید و در صورت مشاهده آن ر ا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: پلیس فارس