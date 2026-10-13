معاون قضایی دیوان عالی کشور گفت: در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های صادرشده از سوی افراد غیرتاجر مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- غلامرضا انصاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور با اشاره به سازوکار صدور آرای وحدت رویه اظهار کرد: هرگاه شعب دادگاه‌ها یا دیوان عالی کشور درباره یک موضوع حقوقی، از یک ماده قانونی برداشت‌های متفاوتی داشته باشند و آرای متعارض صادر کنند، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود تا اختلاف رویه قضایی برطرف شود.

وی افزود: در جلسات هیئت عمومی، دیدگاه‌های مختلف قضات و نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی بررسی و سپس رأی‌گیری انجام می‌شود. رأی وحدت رویه صادرشده برای سایر مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.

انصاری با تشریح موضوع رأی اخیر درباره خسارت تأخیر تأدیه چک گفت: اختلاف نظر درباره چکی بود که از سوی فرد غیرتاجر صادر شده و دارنده آن پس از گذشت پنج سال برای مطالبه وجه اقدام کرده بود. در این پرونده، یک دیدگاه محاسبه خسارت را از تاریخ صدور چک و دیدگاه دیگر آن را از تاریخ تقدیم دادخواست می‌دانست.

انصاری با اشاره به اختلاف آرای قضایی درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های صادرشده از سوی افراد غیرتاجر گفت: در این پرونده، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دو نظر متفاوت داشتند؛ یک شعبه مبدأ محاسبه خسارت را تاریخ صدور چک و شعبه دیگر تاریخ تقدیم دادخواست می‌دانست.

معاون قضایی دیوان عالی کشور افزود: در جلسه هیئت عمومی، نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران پذیرفته شد؛ بر این اساس، دارنده چکی که از سوی فرد غیرتاجر صادر شده است، در صورت برخورداری چک از شرایط قانونی لازم، می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: چک ، قوه قضاییه
خبرهای مرتبط
هشدار سازمان بازرسی به بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد؛
آخرین وضعیت پرونده شرکت کینگ‌مانی/ تشکیل ۶۱ پرونده درباره حمله به استان هرمزگان
۲۰ هزار و ۶۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در کشور/ تهران در صدر آمار زندانیان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان بلاتکلیفی مالکان برخی آپارتمان‌های فاقد پایان کار/ ۷۷ درصد اراضی کشاورزی سند دارند
شهیده افتخاری؛ بانویی که امنیت را در آرامش مردم می‌دید
سازمان برنامه و بودجه متولی جدید کالابرگ الکترونیک شد
تیراندازی در پارک اوستا حین عملیات دستگیری دو متهم به شرارت
کشت شاهدانه صنعتی و شقایق ایرانی با شرایط کنترل‌شده مجاز شد
دستگیری سارق با پوشش خیر نیکوکار و مأمور خدمات دولتی
شرکت‌های اینترنتی حق دریافت هزینه‌های شهری از مسافر را ندارند
صدور کیفرخواست دو نفر از اعضای باند سرقت مسلحانه از منازل تهران به اتهام محاربه
برخورد قانونی با ناهنجاری‌های مرتبط با حجاب و عفاف با جدیت پیگیری می‌شود
اهمال سازمان منابع طبیعی موجب گسترش آفت درختان چیتگر و سرخه‌حصار شد
آخرین اخبار
تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی در دیوان عالی کشور + فیلم
تاکید دادستان کل کشور بر ضرورت رعایت شئونات اسلامی از سوی وکلا در مراجع قضایی
خرید ۲۱ بالگرد مدرن تا به‌کارگیری ربات‌های امدادگر
سازمان برنامه و بودجه متولی جدید کالابرگ الکترونیک شد
تجلیل از امدادگران جنگ تحمیلی سوم؛ روایت کولیوند از فداکاری تا امانتداری
صدور کیفرخواست دو نفر از اعضای باند سرقت مسلحانه از منازل تهران به اتهام محاربه
آقامیری خواستار قرار گرفتن طرح احیای باغات تهران در دستور کار صحن شورا شد
اهمال سازمان منابع طبیعی موجب گسترش آفت درختان چیتگر و سرخه‌حصار شد
ثبت رکوردهای منطقه‌ای و جهانی در امدادرسانی
برخورد قانونی با ناهنجاری‌های مرتبط با حجاب و عفاف با جدیت پیگیری می‌شود
روز جهانی کاهش خطر بلایا/ خانواده در کانون تاب‌آوری
۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین جدید به پایتخت رسید
کشت شاهدانه صنعتی و شقایق ایرانی با شرایط کنترل‌شده مجاز شد
دستگیری سارق با پوشش خیر نیکوکار و مأمور خدمات دولتی
شرکت‌های اینترنتی حق دریافت هزینه‌های شهری از مسافر را ندارند
شهیده افتخاری؛ بانویی که امنیت را در آرامش مردم می‌دید
تیراندازی در پارک اوستا حین عملیات دستگیری دو متهم به شرارت
پایان بلاتکلیفی مالکان برخی آپارتمان‌های فاقد پایان کار/ ۷۷ درصد اراضی کشاورزی سند دارند
زاکانی: برای عبور از شرایط جنگی بن‌بستی نداریم
تأکید بر تعامل بیشتر شورای عالی استان‌ها و وزارت ورزش برای توسعه ورزش در سراسر کشور
دادستانی تهران کیفرخواست پرونده خسارات جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را صادر کرد
واریز مستمری مهرماه مددجویان کمیته امداد به حساب ۲.۵ میلیون خانوار