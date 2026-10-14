یکی از کارگردانان مجموعه «سرو، سپید، سرخ» از مهمترین دلیل گردهم آمدن هنرمندان و کارگردانان برای ساخت این مجموعه سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - لیلی عاج، نویسنده و کارگردان اپیزود «تهران - تورنتو» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» مهمترین دلیل گردهم آمدن هنرمندان و کارگردانان برای ساخت این سریال را وقوع جنگ تحمیلی دانست و گفت: وقوع جنگ رمضان احساسی را در ما به وجود آورد که دوست داشتیم کاری راجع به این موضوع انجام دهیم.

عاج ادامه داد: پیش از این، احساس کرده بودیم کاری از ما ساخته نیست و لزوماً کارگردان فیلم داستانی یا تئاتر بودن در شرایط جنگ محلی از اعراب ندارد. گاهی به خودم می‌گفتم کاش مستندساز بودم؛ چون زودتر می‌دانستم باید چکار کنم. این حس باعث غم‌مان شده بود و فکر می‌کنم برای خیلی از دوستانم هم همینطور بود.

کارگردان اپیزود «تهران - تورنتو» از دلایل همکاری تعداد زیادی از نویسندگان، کارگردانان و هنرمندان با این سریال گفت و اظهار داشت: از اپیزود‌های اول تا چهارم «سرو، سپید، سرخ» که در شرایط جنگی ساخته شده بود و تهران زیر حملات موشکی دشمن قرار داشت، همگی ما به این فکر می‌کردیم که باید کاری انجام دهیم. آن روز‌ها هیچ‌کس به فکر دستمزد خود نبود؛ چه کارگردانان و هنرمندان و چه عوامل پشت دوربین کسی به فکر منفعت مالی خود نبود. آنقدر همه به هم کمک می‌کردند که مصداق حال و هوای همدلی آدم‌های دهه شصت بود. واقعاً پشت‌صحنه اپیزود «تهران - تورنتو» از آن جنس بود؛ از جنس همدلی‌ای که کسی در آن انتظار پاداش نداشت.

وی در پاسخ به این سوال که هنوز جای چه سوژه‌هایی در «سرو، سپید، سرخ» خالی است؟ گفت: اگر جنگ را به علاوه هر کدام از هم‌وطنانمان کنید و درِ قلب هر کدامشان را باز کنید، حتماً داستانی پیدا می‌کنید. با این حال همچنان سوژه‌های متفاوتی برای گفتن وجود دارد.