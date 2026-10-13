وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ های دیپلماسی جهت صیانت از منافع ملی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسحق آل حبیب سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند، روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.

آل حبیب در این دیدار، گزارشی از آخرین تحولات حوزه مأموریت، روند روابط و مهم‌ترین موضوعات در دستور کار مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ایرلند ارائه کرد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز در این دیدار با اشاره به اهتمام کشورمان بر بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های دیپلماسی جهت صیانت از منافع ملی، بر تداوم رایزنی‌های فعال، تبیین مؤثر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران وپیگیری موضوعات دوجانبه تأکید کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، منافع ملی
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