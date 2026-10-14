آرسنال در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه خانگی اش لیل را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود امارات میزبان لیل بود.

نیمه اول این دیدار علی رغم تلاش‌های شاگردان آرتتا با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم توپچی‌ها با حمایت هوادارانشان موج حملات را روی دروازه لیل کردند و در دقیقه ۶۴ یورین تیمبر دروازه را باز کرد.

در دقیقه ۶۷ ازه گل دوم تیمش را زد.  

درحالی که ساختار تیمی لیل از هم پاشیده بود بوکایا ساکا در دقیقه ۷۱ گل سوم توپچی‌ها را زد.

این دیدار در پایان با برتری قاطع ۳ - ۰ توپچی‌های لندنی به اتمام رسید.

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برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، آرسنال ، لیل
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