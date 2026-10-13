گزینه پیشنهادی وزارت دفاع، از ارائه برنامه مصوب شهید عزیز نصیرزاده به مجلس با اعمال اصلاحات مورد نیاز متناسب با شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد اخلاقی کتابچی، گزینه پیشنهادی وزارت دفاع، روز سه‌شنبه به همراه سرتیپ ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع، با حضور در منزل سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیرزاده، درباره برنامه‌های پیشنهادی خود برای این وزارتخانه، گفت: با توجه به زحمات شهید نصیرزاده در طول ۱۸ ماه خدمت در وزارت دفاع، به جمع‌بندی رسیدیم که با همکاری دیگر مسئولان این وزارتخانه، از جمله برادر ارجمندم، سرپرست وزارت دفاع، همان برنامه مصوب شهید نصیرزاده در ابتدای دولت چهاردهم را با اعمال اصلاحات مورد نیاز ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، به مجلس ارائه کنیم.

گزینه پیشنهادی وزارت دفاع افزود: این اقدام انجام شده است و برنامه‌های شهید نصیرزاده با اعمال تغییراتی جزئی به مجلس ارائه می‌شود. همچنین راه این شهید را تا پایان دولت چهاردهم و پس از آن ادامه خواهیم داد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزارت دفاع ، وزیر دفاع
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