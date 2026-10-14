کلوب بروژ بلژیک در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا در خانه اینترمیلان به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال اینترمیلان در ورزشگاه خانگی اش جوزپه مه آتزا میزبان کلوب بروژ بلژیک بود.

نیکولو ترسولدی در دقیقه ۳۰ از روی نقطه پنالتی دروازه اینتر را باز کرد.

در دقیقه ۴۴ لائوتارو مارتینز گل تساوی را زد.

نیمه اول این دیدار با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

در نیمه دوم کلوب بروژ عملکرد بهتری ارائه داد و در دقایق ۶۳ و ۷۴ نیکولو ترسولدی بازهم دروازه نراتزوری را باز کرد تا او یک شب رویایی را داشته باشد.

در ادامه اینتر برای جبران گل‌های خورده سراپا حمله شد و در دقیقه ۸۱ لائوتارو مارتینز گل دوم خودش و تیمش را زد، اما در دقیقه ۸۷ فرمانت گل چهارم کلوب بروژ را زد.

در ادامه تلاش‌های نراتزوری در دقیقه ۳+۹۰ آنگه یوان بونی گل سوم را زد، اما آن‌ها دیگر وقتی برای جبران گل چهارم نداشتند تا درنهایت کلوب بروژ با ارائه نمایشی بی نظیر ۴ - ۳ به برتری برسد.