دیدار تیم‌های وایکینگ و بایرن مونیخ در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم وایکینگ نروژ در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه کوچک خود اس آر بانک آرنا میزبان حریف نامدار و پرآوازه ای به نام بایرن مونیخ بود.

برخلاف انتظارات وایکینگ بازی را طوفانی آغاز کرد و جانی استنسنس در دقیقه ۲ دروازه باواریایی‌ها را باز کرد.

در دقیقه ۲۸ پیتر کریستینسن گل دوم وایکینگ را زد تا ورزشگاه غرق در شادی شود.

نیمه اول با برتری ۲ گله وایکینگ به پایان رسید.

در دقیقه ۵۲ داور خطای کریستوفر هاوگن روی کنراد لایما را پنالتی تشخیص داد و به بازیکن وایکینگ کارت زرد نشان داد.

هری کین در دقیقه ۵۴ از روی نقطه پنالتی دروازه را باز کرد.

هری کین ستاره انگلیسی بایرنی‌ها در دقیقه ۶۰ گل دوم تیمش را زد تا باواریایی‌ها به بازی برگردند.

لوئیز دیار در دقیقه ۷۱ گل سوم بایرنی‌ها را زد تا شاگردان کمپانی کامبک بزنند.

در دقیقه ۹۰ هرمان هاوگن گل سوم وایکینگ‌ها را زد تا آن‌ها در خانه بازنده نشوند.

این دیدار در نهایت با تساوی ۳ - ۳ به پایان رسید.

برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، بارسلونا ، گالاتاسرای
خبرهای مرتبط
لالیگا اسپانیا؛
لوانته۲ - ۴بارسلونا/درخشش یامال در شب پرگل بارسلونا
لالیگا اسپانیا؛
بارسلونا ۷ - ۲ راسینگ سانتاندر/ جشنواره گل آبی اناری‌ها در نیوکمپ + فیلم
پیوند دوباره رفقای دوران کودکی؛ سانتوس خانه جدید کوتینیو شد
پدرو از دنیای فوتبال خداحافظی کرد
اعلام میزبان‌های فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸
لالیگا اسپانیا؛
بارسلونا۳ - ۰ختافه/ بارسلونا با برد قاطع مقابل ختافه صدرنشین ماند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقلال با تمام قوا مقابل گل‌گهر؛ بختیاری‌زاده در انتظار یک برد دیگر
استقلال در سکوت رسانه‌ای به دنبال تمدید قرارداد‌ها
احمدی در آستانه بازگشت به ترکیب استقلال؛ اعتماد بختیاری‌زاده به ماشاریپوف
حدادی: از عملکرد دوومیدانی در بازی‌های آسیایی راضی نیستم؛ برای دوره بعد ۱۵ مدال می‌خواهیم+فیلم
اکبرلو: طلب ۲۱ هزار یورویی فصیحی باید با اسناد معتبر مشخص شود + فیلم
بازی‌های «آشوریان» بعد از ۲۰ سال احیا می‌شود
وایکینگ ۳ - ۳ بایرن مونیخ/ باواریایی‌ها در نروژ زمین گیر شدند
آرسنال ۳ - ۰ لیل/ توپچی‌ها در ۸ دقیقه طوفان بپا کردند
اینترمیلان۳ - ۴ کلوب بروژ/ ترسولدی در جوزپه مه آتزا افعی‌ها را ناک اوت کرد
اتلتیکو مادرید۲ - ۰ منچستر یونایتد/ تیم مایکل کریک همچنان بر مدار باخت
آخرین اخبار
ویارئال۳ - ۱ ناپولی/ زیردریایی‌های زرد نسخه ناپلی‌ها را پیچیدند
گالاتاسرای ۱ - ۴ بارسلونا/ بارسا کامبکی تماشایی در استانبول خلق کرد
اتلتیکو مادرید۲ - ۰ منچستر یونایتد/ تیم مایکل کریک همچنان بر مدار باخت
اینترمیلان۳ - ۴ کلوب بروژ/ ترسولدی در جوزپه مه آتزا افعی‌ها را ناک اوت کرد
آرسنال ۳ - ۰ لیل/ توپچی‌ها در ۸ دقیقه طوفان بپا کردند
وایکینگ ۳ - ۳ بایرن مونیخ/ باواریایی‌ها در نروژ زمین گیر شدند
بازی‌های «آشوریان» بعد از ۲۰ سال احیا می‌شود
استقلال در سکوت رسانه‌ای به دنبال تمدید قرارداد‌ها
احمدی در آستانه بازگشت به ترکیب استقلال؛ اعتماد بختیاری‌زاده به ماشاریپوف
استقلال با تمام قوا مقابل گل‌گهر؛ بختیاری‌زاده در انتظار یک برد دیگر
اکبرلو: طلب ۲۱ هزار یورویی فصیحی باید با اسناد معتبر مشخص شود + فیلم
حدادی: از عملکرد دوومیدانی در بازی‌های آسیایی راضی نیستم؛ برای دوره بعد ۱۵ مدال می‌خواهیم+فیلم
میزان حقوق یحیی در یک ماه مشخص شد
اختلافم با فدراسیون دوومیدانی بر سر نگرفتن پاداش است/ استعداد یابی در پایه‌ها صورت نمی‌گیرد