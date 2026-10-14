باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم وایکینگ نروژ در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه کوچک خود اس آر بانک آرنا میزبان حریف نامدار و پرآوازه ای به نام بایرن مونیخ بود.
برخلاف انتظارات وایکینگ بازی را طوفانی آغاز کرد و جانی استنسنس در دقیقه ۲ دروازه باواریاییها را باز کرد.
در دقیقه ۲۸ پیتر کریستینسن گل دوم وایکینگ را زد تا ورزشگاه غرق در شادی شود.
نیمه اول با برتری ۲ گله وایکینگ به پایان رسید.
در دقیقه ۵۲ داور خطای کریستوفر هاوگن روی کنراد لایما را پنالتی تشخیص داد و به بازیکن وایکینگ کارت زرد نشان داد.
هری کین در دقیقه ۵۴ از روی نقطه پنالتی دروازه را باز کرد.
هری کین ستاره انگلیسی بایرنیها در دقیقه ۶۰ گل دوم تیمش را زد تا باواریاییها به بازی برگردند.
لوئیز دیار در دقیقه ۷۱ گل سوم بایرنیها را زد تا شاگردان کمپانی کامبک بزنند.
در دقیقه ۹۰ هرمان هاوگن گل سوم وایکینگها را زد تا آنها در خانه بازنده نشوند.
این دیدار در نهایت با تساوی ۳ - ۳ به پایان رسید.