سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک پرتابه ناشناس روز سه‌شنبه به یک نفتکش در تنگه هرمز اصابت کرده و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.

این سازمان اعلام کرد پس از این حادثه، به کشتی‌ها توصیه شده است هنگام عبور از تنگه هرمز احتیاط کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.

این سازمان همچنین افزود مقام‌های مسئول در حال بررسی جزئیات حادثه هستند؛ اما تاکنون اطلاعات بیشتری درباره میزان خسارت احتمالی، هویت نفتکش یا عامل این حمله منتشر نشده است.

منبع: بریکینگ نیوز