منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دفتر مرکزی شرکت نفتی آرامکو در شهر ظهران عربستان خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی گزارش داد که صدای انفجار در اطراف دفتر مرکزی شرکت نفتی آرامکو در شهر ظهران در شرق عربستان سعودی شنیده شده است.

ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی اندکی پس از انتشار این گزارش مدعی شد که یک هدف هوایی بر فراز ظهران رهگیری شده است.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد موشک بالستیکی که از سوی نیرو‌های انصارالله یمن به سمت ظهران شلیک شده بود، رهگیری و منهدم شده است.

المالکی همچنین ادعا کرد بقایای موشک در منطقه‌ای مسکونی سقوط کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره خسارات احتمالی یا تلفات این حادثه منتشر نشده است.

منبع: تاس

برچسب ها: آرامکو ، انصارالله یمن
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