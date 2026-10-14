اتلتیکو مادرید در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا با دو گل پابلو باریوس و آدمولا لوکمن منچستریونایتد را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- تیم‌های اتلتیکو مادرید و منچستریونایتد در چارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۲ بر صفر اتلتیکو مادرید به پایان رسید.

پابلو باریوس در دقیقه یک گل نخست اتلتیکو را به ثمر رساند تا این تیم خیلی زود از حریف خود پیش بیفتد.

در ادامه، هر دو تیم نمایش خوبی داشتند و برای رسیدن به گل تلاش کردند، اما اتلتیکو توانست برتری خود را حفظ کند.

در ادامه مسابقه، لنی یورو از منچستریونایتد اخراج شد تا کار تیم انگلیسی دشوارتر شود.

آدمولا لوکمن نیز در دقیقه ۷۹ گل دوم اتلتیکو مادرید را به ثمر رساند تا پیروزی میزبان قطعی شود.