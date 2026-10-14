بارسلونا در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا با نمایشی هجومی و تماشایی گالاتاسرای را در خانه اش مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- تیم‌های گالاتاسرای و بارسلونا در چارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۴ - ۱ بارسلونا به پایان رسید.

گالاتاسرای در دقیقه ۲۸ با گل باتراکوف از حریف خود پیش افتاد و در دقیقه ۳۴ نیز باریش آلپر ییلماز موفق به گلزنی شد، اما گل او پس از بررسی VAR مردود اعلام شد.

بارسلونا در ادامه نمایش درخشانی ارائه داد و در دقیقه ۴۳ با گل ژوائو کانسلو بازی را به تساوی کشاند.

فرمین لوپز در دقیقه ۵۰ گل دوم آبی‌واناری‌ها را به ثمر رساند و آنتونی گوردون در دقیقه ۵۳ اختلاف را افزایش داد.

کریم آدیمی نیز در دقیقه ۶۵ گل چهارم بارسلونا را وارد دروازه گالاتاسرای کرد تا پیروزی پرگل این تیم قطعی شود.

بارسلونا با ارائه فوتبالی تهاجمی و تماشایی، پس از عقب افتادن در نیمه نخست، بازی را کاملاً در اختیار گرفت و با چهار گل، شبی درخشان را در لیگ قهرمانان اروپا رقم زد.

برچسب ها: بارسا ، گالاتاسرای
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