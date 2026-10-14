ویارئال در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه ۳ - ۱ ناپولی را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- تیم‌های ناپولی و ویارئال در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۳ - ۱ ویارئال به پایان رسید.

امیر رحمانی در دقیقه ۸ گل نخست ناپولی را به ثمر رساند تا این تیم از حریف اسپانیایی خود پیش بیفتد.

ویارئال در دقیقه ۲۳ با گل گئورگی میکائوتادزه بازی را به تساوی کشاند.

سانتیاگو مورینو در دقیقه ۲۶ بار دیگر ویارئال را پیش انداخت.

میکائوتادزه در دقیقه ۳۳ یک بار دیگر برای ناپولی گلزنی کرد، اما این گل پس از بررسی داور مردود اعلام شد.

تانی اولواسی در دقیقه ۸۶ تیر خلاص را به ناپولی ها زد تا بازی ۳ - ۱ شود.

ویارئال با کسب این پیروزی ارزشمند نخستین ۳ امتیاز خود در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد.

برچسب ها: ویارئال ، ناپولی
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