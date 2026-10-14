رئیس مرکز سیمافیلم به ارائه توضیحاتی راجع به میزان مخاطبان سریال «مرد سه هزار چهره» در فضای مجازی و نظرسنجی صداوسیما پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی نقویان، رئیس مرکز سیمافیلم در واکنش به اظهارنظر‌ها و انتقادات راجع به سریال «مرد سه هزار چهره» مهران مدیری و اینکه چقدر این انتقادات را فنی می‌دانید؟ گفت: بالاخره آقای مدیری کارگردان امتحان پس داده حوزه طنز است و همه دوستش دارند.

او ا‌دامه‌ داد: سریال «مرد سه هزار چهره» نیز تا اینجا طبق بازخورد‌های مجازی کار موفقی بوده است. در نظرسنجی داخلی صداوسیما هم بالاترین رتبه را از بین سریال‌های در حال پخش دارد. به نقد‌های یکسویه نگاه کنید می‌بینید این نقد‌ها با نظرات مردم متفاوت است.

نقویان افزود: مردم در حال تماشای سریال هستند و یک عده بخاطر بزرگی نام آقای مهران مدیری توقع بیشتری از کار طنز دارند. به هر کدام از سریال‌های ایشان در دوره‌های قبل نگاه کنید می‌بینید این نقد‌ها به سریال در آن دوره نیز مطرح بود. در صورتی که آقای مدیری در حوزه اجتماعی نابغه است و بعضاً عمق و نفوذ اجتماعی کاری که می‌سازند، بعد‌ها خودش را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز سیمافیلم در پاسخ به این سوال که استناد صرف رسانه‌ها به میزان بازدید «مرد سه هزار چهره» در تلوبیون چقدر برای ارزیابی یک سریال منطقی است؟ توضیح داد: اینجا جایی است که دُم منتقدان مغرض بیرون می‌زند. به سریال‌های موفقی مانند «پایتخت» نگاه کنید؛ قسمت‌های اول و دوم این سریال در تلوبیون آمار بازدید بالایی دارند، چراکه مخاطب می‌خواهد ابتدا با اثر آشنا شود و آن را دنبال کند. پس از آنکه مخاطب جذب سریال شد، ادامه آن را از طریق تلویزیون و آنتن دنبال می‌کند. بدین ترتیب همیشه بازخورد‌های اولیه هر کدام از سریال‌های در حال پخش از تلوبیون بالاتر است.

وی تاکید کرد: اینجاست که نقد‌های مغرضانه همراه با یک تحلیل آبکی و سطحی با اهداف مشخص منتشر می‌شود. مردم دوست دارند هفته‌ای یکبار سریال «مرد سه هزار چهره» را تماشا کنند. خب بگذارید تماشا کنند. چرا ذائقه آنها را با جوسازی‌های دروغین تلخ می‌کنید! اگر نقدی صحیح است، منتشر شود. به هر حال تمام سریال‌ها نقدپذیر است. مسئله نقد کردن نیست، بلکه فضای منفی‌ای است که عامدانه حتی قبل از پخش قسمت مربوطه منتشر می‌شود؛ گویا بعضی‌ها ندیده سریال را نقد می‌کنند. به‌نظرم سریال «مرد سه هزار چهره» کار قابل احترامی است و در طول زمان خودش را نشان می‌دهد.