چهارمین جشنواره ملی نان در پردیسان جنگل قائم کرمان گشایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ چهارمین جشنواه نان کرمان با حضور نانواها، متخصصین حوزه آرد ونان و مدیران کشوری در کرمان آغاز به کار کرد.



این جشنواره از ۲۰ تا ۲۴ مهرماه در پردیسان جنگل قائم کرمان با حضور نانوا‌های نان‌های محلی وسنتی کشورمان دایر است.



طالبی استاندار کرمان در مراسم افتتاح جشنواره ملی نان با قدردانی از تلاش شهرداری کرمان بر لزوم تقویت نشاط اجتماعی تاکید و جشنواره نان را فرصتی برای ارائه انواع نان‌های بومی کشورمان ذکر کرد.



شهردار کرمان نیز با اشاره به حضور ۲۷ استان کشور در قالب ۴۰۸ غرفه در چهارمین جشنواره نان گفت: این جشنواره با تلاش دبیرخانه و مدیران حوزه آرد و نان کرمان برگزار شده است.