کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0636\u0627 \u0646\u0648\u0627\u0632\u060c \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0635\u0646\u0641 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0633\u0648\u062e\u062a \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0637\u0631\u062d \u00a0\u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u06a9\u0627\u0631\u062a \u0633\u0648\u062e\u062a \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u062a \u0628\u0627\u0646\u06a9\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0633\u0648\u062e\u062a \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f\u06cc\u0645.\n\u00a0\n\n\u00a0