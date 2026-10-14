باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، از کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت گفت: از زمانی که طرح  انتقال کارت سوخت به کارت بانکی اجرا شد کاهش مصرف سوخت را در تهران شاهد بودیم.

 

 
مطالب مرتبط
کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم
young journalists club

رشد ۱۲.۵ درصدی مصرف روزانه بنزین در کشور نسبت به سال گذشته

کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم
young journalists club

تغییر قیمت و سهمیه سوخت در دستور کار نیست + فیلم

کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم
young journalists club

مصرف بنزین به بیش از ۱۱۲ میلیون لیتر در روز رسید

پربیننده‌ترین‌ها
یک دهه جنگ علیه یمن؛ وقتی رنج غیرنظامیان و کودکان یمنی دیده نشد + فیلم
۷۵۱

یک دهه جنگ علیه یمن؛ وقتی رنج غیرنظامیان و کودکان یمنی دیده نشد + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
جنگ با ایران؛ پاشنه آشیل ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا + فیلم
۷۳۳

جنگ با ایران؛ پاشنه آشیل ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
پایان سلطه پترو‌دلار؟ فرصت ایران برای تغییر معادلات انرژی + فیلم
۶۷۳

پایان سلطه پترو‌دلار؟ فرصت ایران برای تغییر معادلات انرژی + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
آزمون اصالت ایرانی؛ واکنش جوانان به اظهارات ضدایرانی روبیو + فیلم
۶۰۷

آزمون اصالت ایرانی؛ واکنش جوانان به اظهارات ضدایرانی روبیو + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
پایان پرونده عامل مسلح خائن به وطن در جنگ تحمیلی سوم + فیلم
۵۹۰

پایان پرونده عامل مسلح خائن به وطن در جنگ تحمیلی سوم + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha